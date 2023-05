Khối mây dông đang phát triển và di chuyển vào nội thành, khả năng gây mưa dông cho thủ đô Hà Nội trong chiều tối nay.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay ở khu vực phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ lúc 13h trên 39 độ C, như Yên Châu (Sơn La) 39,5 độ C, Phù Yên (Sơn La) 39,6 độ C, Hồi Xuân (Thanh Hóa) 39,5 độ C. Tại Hà Nội, hôm nay không còn nắng nóng gay gắt như ba ngày trước đó, nhưng lúc 14h chiều nay, nhiệt độ cũng dao động 35-36 độ C.

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia phát lúc 13h55 chiều 20/5, phân tích trên ảnh mây vệ tinh, ảnh ra đa thời tiết và số liệu định vị sét cho thấy mây dông đang phát triển từ phía tây sang các huyện Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ của thành phố Hà Nội.

Hà Nội chuẩn bị đón mưa dông giải nhiệt sau chuỗi ngày nắng nóng.

Trong khoảng 1 - 4 giờ tới, mây đối lưu này tiếp tục phát triển mở rộng gây mưa rào và dông cho các quận/huyện kể trên, sau đó có khả năng mở rộng sang các quận/huyện nội thành khác.

Khu vực Hà Nội có đám mây dông phía Tây Nam thành phố nhưng vì không khí bề mặt đất khá đậm đặc nên ở dưới đất nhìn lên trời sẽ khó thấy mây dông. Khu vực phía Tây của Thừa Thiên Huế, phía Tây Đà Nẵng. Mưa có thể lan xuống phía Đông nhưng không lan rộng. Khu vực phía Tây của Quảng Ngãi và Bình Định, nơi tiếp giáp Kon Tum có mưa dông đang hình thành. Các cơn mưa này diễn ra ngắn trong khoảng 2 tiếng nhưng sẽ có dông gió.

TS Nguyễn Ngọc Huy cảnh báo, người dân ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ lưu ý trong đợt mưa sắp tới (từ 23/5) sẽ có sự chênh lệch nhiệt độ khá cao giữa nước mưa và nền nhiệt. Những người nhạy cảm với các bệnh hô hấp không nên ra ngoài khi đang mưa và khi vừa mưa xong. Hơi ẩm nóng bốc hơi từ nền đất sẽ rất có hại cho sức khỏe.

Trong đợt mưa tới cũng rất dễ xảy ra mưa đá do chênh lệch nhiệt độ của nền đất đang ẩm nóng, bốc hơi cao kết hợp với không khí lạnh ở đới gió trên cao 3000m. Với những cột mây cao từ 3000m-8000m rất dễ tạo ra mưa đá. Khi thấy trước mưa dông mà gió thổi rất lạnh thì dấu hiệu mưa đá hình thành. Khi ấy không nên ra ngoài đường, nên dừng xe tìm nơi tránh trú. Lưu ý không trú mưa dưới gốc cây lớn đề phòng sét đánh và gãy cành cây.

Dự báo ngày 21 và 22-5, phía Đông Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Khu vực phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 - 40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Nắng nóng ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có khả năng kéo dài tới khoảng ngày 23-5.

