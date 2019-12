Hà Nội: Cảnh sát hoá trang xử phạt bãi xe “chặt chém”, nâng giá đêm Noel

Thứ Ba, ngày 24/12/2019 10:10 AM (GMT+7)

Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội sẽ tiến hành hoá trang, xử lý nghiêm các điểm trông xe “chặt chém” và tập trung lực lượng chống đua xe đêm Noel.

Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội sẵn sàng phương tiện bảo đảm trật tự ATGT, chống đua xe trên địa bàn đêm Noel

Sáng 24/12, trao đổi với PV, Thượng tá Bùi Văn Đang, Phó trưởng Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) thông tin, nhằm đảm bảo bà con nhân dân vui chơi đón Noel thuận lợi, an toàn, Công an quận Hoàn Kiếm đã chủ động phương án, huy động 100% quân số, đồng thời phối hợp với các quận giáp ranh như Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng… để cùng đảm bảo an ninh trật tự, ATGT trên địa bàn.

Điểm nhấn của công tác đảm bảo an ninh trật tự, ATGT đêm Noel năm nay, là Công an quận chỉ đạo các công an các phường trên địa bàn tập trung lực lượng “hoá trang” để chấn chỉnh xử lý các điểm trông giữ phương tiện có biểu hiện “chặt chém”, đồng thời sẵn sàng phương án gác trực kịp thời giải tán đám đông, những nhóm thanh, thiếu niên tụ tập có biểu hiện đua xe trái phép.

Cảnh sát quận Hoàn Kiếm sẽ hoá trang xử lý điểm trông giữ xe "chặt chém" khách trên địa bàn

“Như thường lệ, vào đêm Noel, trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, bà con nhân dân các quận, huyện, các tỉnh, du khách nước ngoài sẽ đổ về khu vực xung quanh Bờ Hồ, Nhà thờ lớn, khu vực phố đi bộ, phố cổ... Vì vậy, trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, ATGT, chúng tôi đặc biệt chú trọng đến việc xử lý nghiêm các vi phạm nâng giá trông giữ phương tiện, tụ tập đua xe”, Thượng tá Bùi Văn Đang nói.

Thượng tá Đang cho biết thêm, qua công tác điều tra cơ bản, hiện trên địa bàn quận Hoàn Kiếm có 358 điểm trông giữ phương tiện, trong đó có 216 điểm trông giữa xe trên hè phố, 124 điểm trông giữ xe dưới lòng đường được UBND quận và Sở GTVT Hà Nội cấp phép. Trong năm 2019, Công an quận đã tiến hành xử phạt hành chính 219 điểm trông giữ phương tiện, chủ yếu về hành vi "chặt chém" giá.

