Hà Nội: Ấm lòng với những tủ quần áo "trao gửi yêu thương" khi gió mùa về

Thứ Sáu, ngày 01/11/2019 16:00 PM (GMT+7)

Hà Nội những ngày gần đây đã chớm vào đông, với những cơn mưa kèm gió rét đầu mùa. Đến hẹn lại lên, những tủ quần áo miễn phí với khẩu hiệu “ai thiếu đến lấy, ai thừa ủng hộ” lại xuất hiện, mang hơi ấm cho những người kém may mắn...

Thời sự Sự kiện:

Những tủ quần áo miễn phí này được đặt ở rất nhiều tuyến đường, con phố trên địa bàn TP Hà Nội như Bà Triệu, Thái Hà, Tây Sơn, Bệnh viện Thanh Nhàn, 32 cầu Bươu…

Với hi vọng giúp đỡ những người nghèo, người lang thang tại TP.Hà Nội, nhiều cá nhân đã đặt những tủ đồ quần áo từ thiện gần khu vực bệnh viện hay các con đường lớn tại Hà Nội.

Rất nhiều người đã hưởng ứng và ủng hộ các tủ quần áo với khẩu hiệu “ai thiếu đến lấy, ai thừa ủng hộ” này.

Rất nhiều quần áo mùa đông, áo ấm, áo len... được mọi người ủng hộ và mang đến các điểm "trao gửi yêu thương".

Khá ngăn nắp với các ô quần áo để riêng biệt chờ người cần đến lấy.

Anh Đỗ Viết Thảo, chịu trách nhiệm quản lý tủ quần áo từ thiện trên phố Thái Hà cho biết: Trước đây đã từng có nhiều tủ quần áo được các tổ chức, cá nhân, nhóm từ thiện mở ra nhưng chỉ tồn tại được trong một thời gian ngắn.

Lí do các tủ từ thiện trước đó ít được biết đến do do đặt ở nơi ít người qua lại, không có sự theo dõi, chăm chút thường xuyên của chủ nhân. Đặc biệt, do không có sự quản lý chuyên nghiệp nên sau một thời gian các tủ quần áo từ thiện trở nên bừa bộn và bị kẻ xấu lợi dụng, lấy đồ đem đi bán khiến mô hình bị biến tướng, mất đi ý nghĩa của chương trình.

Trong tủ đồ ở phố Thái Hà, quần áo được xắp xếp ngăn nắp; quần, áo, đồ trẻ em được để riêng biệt.

"Rút kinh nghiệm những người đi trước, chúng tôi chỉ đặt tủ quần áo ở gần các cửa hàng trong chuỗi kinh doanh của mình. Hàng ngày, tủ quần áo được theo dõi sát sao bởi những người bảo vệ. Đồng thời, các nhân viên ở cửa hàng cũng dành chút thời gian trước khi tan ca để lọc đồ còn mới, tốt từ những túi đồ ủng hộ, phân loại và gấp gọn gàng vào tủ để người có nhu cầu dễ dàng lựa được món đồ phù hợp với mình", anh Thảo cho biết thêm.

Niềm vui của những người may mắn lựa cho mình món đồ vừa ý.

Với những tủ đồ miễn phí này, người Hà Nội cảm thấy ấm áp hơn khi mùa đông đã về nơi... đầu ngõ.