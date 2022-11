Gửi mẫu giám định bụi lạ tấn công người dân ở KKT Dung Quất

Các doanh nghiệp lớn nói vô can

Trước sự việc người dân ở KKT Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi bị bụi lạ tấn công, huyện Bình Sơn đã cử cơ quan chuyên môn tổ chức kiểm tra, ghi nhận thực tế tại hai xã Bình Trị và Bình Hải và làm việc với các doanh nghiệp lớn đang hoạt động tại khu vực gồm: Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn, Công ty CP Bột giấy VNT 19 và Công ty Cổ phần thép Hòa Phát Dung Quất.

Ông Nguyễn Tường Chuẩn - Phó Trưởng Phòng TN&MT huyện Bình Sơn chủ trì buổi làm việc với các cơ quan liên quan và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn KKT Dung Quất sau sự cố bụi là và mùi hôi khét xảy ra.

Theo UBND huyện Bình Sơn, trong những ngày qua người dân các xã Bình Hải, Bình Trị phản ánh có xảy ra hiện tượng bụi (giống tro xỉ màu trắng xám) kèm theo mùi khét bay, rơi vãi trên địa bàn nhưng chưa xác định rõ là chất gì và có nguồn gốc từ đâu. Do đó, việc điều tra, xác minh để làm rõ nhằm trấn an người dân là cần thiết.

Tại buổi làm việc, đại diện Công ty Cổ phần Bột - Giấy VNT19 là ông Hà Ngọc Sơn cho biết, trong quá trình thực hiện hoạt động thi công, lắp đặt và hoạt động, công ty không có hoạt động phát sinh bụi, chất thải như phản ánh. Trong thời gian gần đây, Công ty không thực hiện thổi, sục rửa đường ống hay đốt chất thải nào khác. Do đó, sự cố bụi và mùi hôi khét như người dân phản ảnh không xuất phát từ công ty.

Trong khi đó, ông Nguyễn Quang Hưng, đại diện Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn cho biết, thời gian gần đây nhà máy hoạt động ổn định, có hệ thống xử lý và giám sát chất thải, khí thải đảm bảo theo quy định.

Tuy nhiên, trong khoảng thời gian vào ngày 25/10, nhà máy có xảy ra hiện tượng sự cố hệ thống trao đổi nhiệt tại ống khói số 15. Tuy nhiên, công ty đã cô lập và cách ly hệ thống xử lý theo quy định ngay trong ngày. Đối với các vị trí khác đều hoạt động bình thường và các chất xúc tác của nhà máy đều được lưu giữ trong phòng kín; không có phát sinh bụi vô cơ ra bên ngoài.

Dù vậy, công ty sẽ tiếp tục về kiểm tra, rà soát thêm các vị trí khác có khả năng phát tán hay không và sẽ có báo cáo cho các cơ quan có chức năng biết.

Hiện tượng bụi lạ và mùi hôi khét tấn công người dân nhưng các doanh nghiệp lớn đóng trên địa bàn KKT Dung Quất cho rằng doanh nghiệp vô can.

Liên quan hiện tượng “bụi lạ” tấn công người dân, ông Đặng Văn Hoàng Chính, đại diện Công ty Cổ phần thép Hòa Phát Dung Quất cho biết, đã đi kiểm tra sơ bộ ở các khu vực khả nghi của nhà máy, kể cả các hệ thống xử lý chất thải, khí thải, hiện tại các hệ thống hoạt động ổn định, không có sự cố gì. Do đó, lượng bụi trên không liên quan đến chất thải của Công ty.

Lấy mẫu gửi đi phân tích truy tìm “thủ phạm”

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Trị Nguyễn Văn Xuân xác nhận: Vào tối 30/10, trên địa bàn thôn An Lộc và An Lộc Nam, xã Bình Trị và thôn Vạn Tường, xã Bình Hải xảy ra tình trạng xuất hiện trong nhà, ngoài sân có rất nhiều bụi (chất lạ) màu trắng xám, kèm theo mùi hôi, khét khó chịu di chuyển theo vệt dài đường gió bay. Người dân quét dọn nhưng sau khoảng 25-30 phút thì tiếp tục có hiện tượng bụi như trước. Hiện tượng này diễn ra trong 2 ngày, hiện đã hết.

Theo chính quyền xã Bình Trị và Bình Hải, hiện tượng trong gió có mùi khét và kèm theo bụi mịn, người hít phải có biểu hiện khó chịu, kèm theo tức ngực, nôn ói… từ trước đến nay trên địa bàn chưa từng xảy ra. Đồng thời, trong những ngày qua trên địa bàn không xảy ra lốc, xoáy mà chỉ có gió bấc nên không thể “đổ lỗi” bụi mịn do thiên tai gây ra.

Đồng thời, tại buổi làm việc, chính quyền xã Bình Trị đã bàn giao “mẫu vật chất” được cho là bụi cho Phòng Tài nguyên và Môi trường để gửi mẫu đi phân tích.

Do không có đơn vị nào đứng ra nhận trách nhiệm và cũng chưa biết "bụi lạ" này là chất gì và xuất phát từ đâu nên huyện Bình Sơn sẽ lấy mẫu gửi đi giám định để tìm thủ phạm.

Với trách nhiệm của cơ quan quản lý hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn, ông Bùi Trà Khúc - Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý TN&MT thuộc BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi thông tin, sau sự cố xảy ra, đơn vị đã chủ động tổ chức lấy 2 mẫu khí vào chiều ngày 1/11. Kết quả, các thông số cao hơn so với ngày bình thường nhưng vẫn nằm trong ngưỡng cho phép theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí xung quanh.

Trước các kết quả mà cơ quan chuyên môn cũng như các doanh nghiệp đưa ra chưa thực sự thuyết phục, đại diện Công an huyện Bình Sơn cho rằng, qua kiểm tra thực tế khẳng định có hiện tượng bụi phát tán đúng như phản ánh. Tuy nhiên, chưa xác định được chính xác là vật chất gì, nguồn gốc từ đâu. Do đó, đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu tổ chức đi giám định, so sánh để xác định chính xác là chất gì, có nguồn gốc từ đâu để có biện pháp xử lý thích hợp.

Ông Nguyễn Tường Chuẩn, Phó Trưởng Phòng TN&MT huyện Bình Sơn cho rằng: Thực tế có xảy ra hiện tượng như người dân phản ảnh, song đến giờ vẫn chưa thể xác định được chính xác là vật chất gì, nguồn gốc từ đâu và đến giờ hiện tượng này đã không còn diễn ra. Do vậy, huyện sẽ gửi mẫu đi giám định để xác định chính xác vật chất là gì và thuộc ngành nào, chi phí giám định sau này sẽ do đơn vị phát sinh (nếu có) chi trả.

“Trong thời gian chờ kết quả giám định, đề nghị các Công ty hoạt động trên địa bàn KKT Dung Quất tự rà soát lại tất cả các hạng mục, hệ thống xử lý và vận ký vận hành, hoạt động của đơn vị. Đồng thời, xác nhận rõ sự cố tại đơn vị mình có hay không và có báo cáo lại UBND huyện Bình Sơn, Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi chậm nhất vào sáng 3/11 để có cơ sở thông tin phản hồi cho chính quyền địa phương và người dân được biết”, ông Chuẩn yêu cầu.

