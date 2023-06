Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương được thăng hàm trước hạn

Ngày 31/5, Công an tỉnh Hải Dương tổ chức lễ công bố, trao quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng lương năm 2023 cho nhiều lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ.

Trong đó, thượng tá Bùi Quang Bình - Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương - được thăng cấp bậc hàm lên đại tá trước niên hạn một năm do đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong quá trình công tác. Cùng dịp này, Thượng tá Bùi Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương - cũng được thăng cấp bậc hàm lên đại tá.

Cùng ngày, Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Hải Dương cũng công bố quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương năm 2023 cho hơn 1.056 cán bộ, chiến sĩ.

Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương chúc mừng Đại tá Bùi Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Công an tỉnh Hải Dương đã trao quyết định cho đại diện 50 cán bộ, chiến sĩ được thăng cấp, nâng lương. Đại diện cán bộ, chiến sĩ được thăng cấp bậc hàm, nâng lương năm 2023 đã bày tỏ cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của Bộ Công an và Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh; hứa sẽ tiếp tục nỗ lực cố gắng, không ngừng khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đại tá Bùi Quang Bình - Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương - cho biết, đây là niềm vinh dự của mỗi tập thể, cá nhân, đánh dấu quá trình rèn luyện, sự tiến bộ, bước trưởng thành của mỗi cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng.

Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương mong muốn mỗi cán bộ, chiến sĩ tiếp tục giữ vững đạo đức cách mạng, đoàn kết nội bộ, tận tụy với công việc, nêu cao tinh thần vì nhân dân phục vụ, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Lãnh đạo Công an tỉnh Hải Dương tặng hoa chúc mừng cán bộ, chiến sĩ được thăng cấp bậc, nâng lương năm 2023.

Cũng trong ngày 31/5, Công an tỉnh Phú Thọ tổ chức lễ công bố quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương năm 2023 cho cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng công an tỉnh.

Những cán bộ, chiến sĩ được Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương năm 2023 đều có quá trình rèn luyện, phấn đấu tốt liên tục trong niên hạn, lập được nhiều thành tích, chiến công xuất sắc trong công tác và chiến đấu.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ - đã trao quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương từ trung tá lên thượng tá cho đồng chí Nguyễn Xuân Trung - Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Dịp này, Công an tỉnh Phú Thọ cũng trao quyết định cho đại diện cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Phú Thọ được thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương năm 2023.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ tặng hoa và chúc mừng Thượng tá Nguyễn Xuân Trung - Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh, việc thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước trong việc thực hiện chế độ, chính sách đối với lực lượng Công an nhân dân.

Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Phú Thọ, nhất là những cán bộ, chiến sĩ được nâng lương, thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương năm nay cần không ngừng phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất đạo đức. Nâng cao năng lực chuyên môn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, xứng đáng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an.

