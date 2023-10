Giải pháp xử lý tuyến đường ngập nửa năm chưa rút ở TPHCM

Thời gian qua, người dân sinh sống ở khu vực đường An Phú Đông 35 (khu phố 3, phường An Phú Đông, quận 12) liên tục phản ánh về tình trạng mặt đường ngập úng nhiều tháng liền làm ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân và giao thông qua khu vực.

Liên quan đến vấn đề này, ông Đậu An Phúc - Phó Chủ tịch UBND quận 12 cho biết, đường An Phú Đông 35 có chiều dài toàn tuyến 1.930m (từ quốc lộ 1 đến đường vào cầu Bà Đương).

Hiện trạng đường An Phú Đông 35 rộng khoảng 5m đến 6m, mặt đường bê tông nhựa, chưa có hệ thống thoát nước. Hiện nay mặt đường nhiều đoạn đã xuống cấp, hư hỏng, nhiều “ổ gà”, gây mất an toàn giao thông (trong đó, hư hỏng nặng nhất là đoạn từ đường An Phú Đông 25 đến chùa Khánh An, dài khoảng 500m).

Để giải quyết nhu cầu cấp bách, UBND Quận 12 đã chỉ đạo UBND phường An Phú Đông khẩn trương tổ chức họp, lấy ý kiến đồng thuận của người dân trong khu vực để thực hiện đầu tư, duy tu sửa chữa đoạn đường An Phú Đông 35 nêu trên theo hình thức Nhà nước và Nhân dân cùng làm.

Đường An Phú Đông 35 ngập úng suốt nhiều tháng ở TPHCM sắp được đầu tư nâng cấp. Ảnh: Hoàng Thọ

Theo ông Phúc, qua 4 lần tổ chức họp đã nhận được sự đồng thuận cao của người dân tham dự; đồng thời, UBND phường An Phú Đông, Văn phòng khu phố 3, Tổ dân phố 48, 49, 50, 51, 52 phối hợp đến từng hộ dân chưa tham dự họp để vận động, thông tin về chủ trương của quận. Từ đó, nhận được sự đồng thuận, thống nhất cao của người dân (114 hộ).

“Trước mắt, để xử lý tình trạng hư hỏng, xuống cấp của đoạn đường An Phú Đông 35 phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân, UBND Quận 12 đã chấp thuận chủ trương theo đề xuất của UBND phường An Phú Đông về việc thực hiện đầu tư hệ thống thoát nước, nâng cấp mặt đường dài khoảng 370m (từ đường An Phú Đông 25 đến nhà số 22/31 Võ Thị Thừa) theo hình thức Nhà nước và Nhân dân cùng làm.

Theo đó, UBND quận đầu tư hệ thống thoát nước với kinh phí khoảng 1,907 tỷ đồng, UBND phường vận động Nhân dân đóng góp kinh phí đầu tư phần mặt đường với kinh phí khoảng 1,771 tỷ đồng. Dự kiến triển khai thi công trong tháng 11/2023, hoàn thành trong tháng 12/2023”- ông Đậu An Phúc cho biết.

Đang thực hiện duy tu, nâng cấp nhiều tuyến đường

UBND quận 12 cũng cho biết, quận 12 là cửa ngõ phía Bắc TPHCM, được tách ra từ huyện Hóc Môn, với diện tích hơn 5.200 ha. Do tách ra từ một huyện ngoại thành, hệ thống hạ tầng còn tồn tại nhiều tuyến đường đất, đá, chưa có hệ thống thoát nước. Thời gian qua, được sự quan tâm hỗ trợ của Thành phố, hệ thống hạ tầng trên địa bàn quận từng bước chuyển biến tích cực.

Để từng bước đầu tư hoàn chỉnh các tuyến đường đảm bảo đồng bộ theo quy hoạch (đầu tư đường, vỉa hè, hệ thống thoát nước, cây xanh, chiếu sáng...), UBND quận 12 đã đề xuất danh mục các tuyến đường cần đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 để UBND Thành phố xem xét bố trí kinh phí thực hiện (trong đó có tuyến đường An Phú Đông 35), tuy nhiên đến nay vẫn chưa được bố trí kinh phí.

Ngoài phương thức đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn 100% từ ngân sách Nhà nước, để đáp ứng nhu cầu sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường giao thông nhằm giải quyết việc tiêu thoát nước, vệ sinh môi trường và đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn.

Thực hiện chủ trương của Thành Ủy, UBND thành phố, UBND quận 12 đã triển khai phương thức đầu tư xã hội hóa giao thông, trong đó có 2 dạng: Hình thức Nhà nước và Nhân dân cùng làm (Nhà nước đầu tư hệ thống thoát nước, Nhân dân đóng góp kinh phí đầu tư mặt đường và ngược lại) và hình thức xã hội hóa 100% kinh phí thực hiện do Nhân dân đóng góp.

Trong 9 tháng năm 2023, UBND quận 12 đã thực hiện duy tu 21 tuyến đường với kinh phí do Nhà nước thực hiện 14,17 tỷ đồng (dự kiến thi công hoàn thành trong tháng 11/2023). Đồng thời, đã thực hiện đầu tư nâng cấp 27 tuyến đường, hẻm theo hình thức Nhà nước và Nhân dân cùng làm với kinh phí do Nhà nước thực hiện 18,605 tỷ đồng, Nhân dân đóng góp 11,644 tỷ đồng.

Ngoài ra, quận 12 cũng đang triển khai thực hiện 5 tuyến đường (đang thực hiện công tác đấu thầu) với kinh phí do Nhà nước thực hiện 6,59 tỷ đồng, Nhân dân đóng góp 6,187 tỷ đồng, thi công hoàn thành trong năm 2023 (trong đó có đoạn hư hỏng, ngập nước, dài 370m của đường An Phú Đông 35)…

