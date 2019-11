Giải mã tiếng nổ trên bầu trời Bình Phước khiến người dân hoang mang

Thứ Tư, ngày 20/11/2019 21:10 PM (GMT+7)

Những tiếng nổ lớn kèm theo vệt sáng trên bầu trời đã khiến người dân trong tỉnh Bình Phước lo lắng, hoang mang. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước sau đó có thông báo khẳng định những tiếng nổ là do động cơ của Su-30 tăng tốc lúc tập luyện.

Sáng 20/11, rất nhiều người dân tại tỉnh Bình Phước nghe thấy những tiếng nổ lớn trên bầu trời cùng những vệt sáng trắng. Sau đó, một số trang mạng xã hội đã đăng tải thông tin và hàng trăm bình luận của người dân nghi ngờ và tự đặt ra những nguyên nhân khác nhau trong đó có cả việc nghi ngờ... máy bay rơi.

Ngay trong ngày 20/11, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước đã có công văn thông báo về những tiếng nổ lớn mà người dân trên địa bàn nghe thấy.

Theo thông báo của của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước, tiếng nổ trên bầu trời là do động cơ máy bay Su-30 tăng tốc trong lúc tổ chức tập luyện.

Theo thông báo của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước, tiếng nổ lớn phát ra là do máy bay Su-30 tăng tốc đột ngột. Cụ thể, đây là một nội dung trong bài tập của máy bay Su-30 với các đề mục bay xuyên tường, vượt âm. Khi máy bay tăng tốc đột ngột sẽ tạo ra tiếng nổ lớn trên không trung và nội dung bài tập không ảnh hưởng gì đến mặt đất.

Hiện, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đã đề nghị Sở Thông tin Truyền thông, Ban Tuyên giáo tỉnh Bình Phước, Đài phát thanh, Đài truyền hình, báo Bình Phước và một số đơn vị liên quan phát đi thông báo trấn an người dân, yêu cầu không đăng tải thông tin không chính xác làm hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

