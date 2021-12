Gia Lai lên tiếng về thông tin xả lũ không báo cho Phú Yên

Sẽ rà soát, kiểm tra để khẳng định trách nhiệm Phóng viên: Trong cuộc họp sáng 1-12, ông cho biết là tối 30-11 đã nhận được văn bản của Phú Yên về việc các thủy điện Gia Lai xả lũ, sau đó ban chỉ đạo đã phối hợp với các địa phương để rà soát, xử lý. Cụ thể sự việc thế nào, thưa ông? Ông Trần Quang Hoài, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai: Các nhà máy thủy điện phải thực hiện đúng theo quy trình, khi xả phải thông báo cho hạ du, thời hạn trước đó là 6 tiếng. Khi lũ về các hồ trong lưu vực bắt buộc phải xả nhưng vẫn phải thực hiện theo quy trình. Đó là điều kiện bắt buộc. Hiện nay, chúng tôi đang đi kiểm tra các chủ hồ khi xả lũ đã thực hiện thông báo như thế nào. Đồng thời, kiểm tra xem khu vực nào bị ách tắc dòng chảy, vì theo thiết kế của sông Ba có thể xả lũ đến 25.000 m3/giây nhưng vừa rồi mới xả ở mức độ thấp đã ngập lụt. Vấn đề này cần rà soát kiểm tra để sau này đưa vào quy hoạch phòng chống lũ. Ngay sau khi có công văn của Phú Yên, trong vòng 30 phút sau, văn phòng thường trực của ban chỉ đạo đã có công văn gửi các địa phương, chủ hồ để xem xét, rà soát vấn đề điều tiết lại các hồ ở thượng lưu. Đợt mưa này, tất cả hồ ở thượng lưu của Phú Yên đều đã đầy nước, việc đóng các hồ lại là không thể mà phải thực hiện điều tiết. Các địa phương đã điều tiết nâng cao một chút mực nước để giải quyết những phần dung tích cuối cùng, giữ nước cắt cho sông Ba, đây là việc rất kịp thời. Để khẳng định việc thủy điện ở Tây Nguyên xả lũ mà không thông báo hay không, chúng tôi cần phải rà soát, kiểm tra lại các thông tin. Hiện chúng tôi đang tập hợp các tài liệu này, yêu cầu các nhà máy khi phát lệnh xả như thế nào, từ khi phát lệnh đến khi bắt đầu xả là thời gian bao lâu, phát lệnh cho những ai, khi nhận được lệnh thì các địa phương triển khai tới người dân như thế nào. Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp sẽ tiếp tục vào để kiểm tra nội dung này. Cơ quan khí tượng thủy văn đã đưa ra dự báo về việc sẽ xảy ra đợt mưa lớn này, nhưng có vẻ các hồ vẫn bị động trong việc ứng phó dẫn đến sự việc vừa qua? Chúng tôi không thể khẳng định các hồ này đều bị động. Hiện chúng tôi đang cho kiểm tra để khẳng định trách nhiệm. Nhưng phải khẳng định các văn bản chỉ đạo của các địa phương, cũng như các bộ ngành, trong đó có Bộ mà có liên quan đến quản lý vận hành hồ thì đều được cung cấp kịp thời, rất sớm, cộng với văn bản chỉ đạo của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai, Ban chỉ đạo quốc gia đều rất quyết liệt, kịp thời. Tại sao Nha Trang, hay Phú Yên, Bình Định, đều là địa phương ven biển, ngay sát biển mà vẫn ngập lụt, thưa ông? Việc ngập lụt liên quan đến nhiều yếu tố, như thủy triều lớn, sự bồi lắng của các cửa sông. Do vậy khi có triều cường, ở Phú Yên, Bình Định đã phải điều tiết giảm xả khi triều cường và tăng xả khi triều giảm. Những thiệt hại của người dân do xả lũ như vừa qua ở Phú Yên có được bồi thường, hỗ trợ gì không? Phải xác định nguyên nhân xả lũ do chủ quan hay khách quan nhưng hiện nay chưa xác minh được nên chưa xác định được. AN HIỀN