Gặp người hùng của "hội vây cọp" xa xưa

An Sơn và Lộc Yên là hai làng có truyền thống đi săn, nhưng Tú An lại là nơi yên nghỉ của Ông triệu hổ (người gọi hổ về). Một huyền thoại được người dân ở đậy truyền tụng lại rằng: Ở thế kỷ XVIII, ông là một thầy pháp có sức mạnh vô song. Ông chuyên đánh nhau với hổ và thường giành phần thắng. Lần cuối cùng trong đời, ông triệu một con hổ rất to. Người và hổ quần nhau suốt 6 ngày đêm bất phân thắng bại. Đến ngày thứ 7, Ông triệu hổ lăn ra chết, con hổ không thèm ăn thịt địch thủ mà lững thững ra suối uống nước và lạ thay nó cũng tự lăn ra chết. Từ đó, dân làng Tú An, xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước chôn cất Ông triệu hổ ở chân một quả đồi và cạnh đó họ xây miếu thờ ông như Thành hoàng. Chúng tôi đến viếng mộ ông và chỉ nhận được thông tin rất mơ hồ, nhưng người dân nơi này luôn biết ơn Ông triệu hổ, vì ông là người góp phần giữ bình yên cho làng. Các cụ ở Tiên Phước còn cho biết, trong lễ hội vây cọp ngày xưa, trước khi xuất quân, nhiều người đến viếng Ông triệu hổ để có thêm sức mạnh chiến thắng hổ dữ.