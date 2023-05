Gần 500 người bị tước giấy phép lái xe trong 3 ngày lễ tại Bình Dương

Ngày 2/5, Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Dương cho biết, trong 3 ngày (từ ngày 29/4 đến 1/5), toàn tỉnh Bình Dương đã xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 1 người, làm bị thương 1 người và hư hỏng 1 phương tiện. So với cùng kỳ năm 2022 giảm 2 vụ, giảm 2 người bị thương.

Riêng trong chiều 28/4 Bình Dương đã xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông từ 17 giờ đến 23 giờ trên đường Huỳnh Văn Cù (TP.Thủ Dầu Một) đi tỉnh lộ 8 (TPHCM). Nguyên nhân do phương tiện giao thông gia tăng đột biến khi nhiều người dân các tỉnh miền Tây cùng lúc về quê nghỉ lễ.

Trong 3 ngày qua, lực lượng chức năng toàn tỉnh Bình Dương đã phát hiện và xử lý 1.057 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, xử phạt với số tiền hơn 3,9 tỷ đồng, đồng thời tước 477 giấy phép lái xe và tạm giữ 550 phương tiện các loại.

Công an Bình Dương trong ngày ra quân đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Dương cho biết, trong tháng 4, lực lượng chức năng đã phát hiện 9.538 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, qua đó xử phạt 7.703 trường hợp với tổng số tiền hơn 21,3 tỷ đồng, tạm giữ có thời hạn 1.146 giấy phép lái xe, tạm giữ 2.994 phương tiện, 2.876 giấy tờ các loại.

Trong tháng 4/2023, toàn tỉnh Bình Dương đã xảy ra 50 vụ tai nạn giao thông, làm chết 23 người, bị thương 40 người, hư hỏng 82 phương tiện các loại. Theo đánh giá của cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương so với cùng kỳ năm 2022, địa phương này giảm 12 vụ, giảm 8 người chết, giảm 14 người bị thương.

