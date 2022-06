Đường Vành đai 3: Hàng triệu người dân kỳ vọng!

Ông Nguyễn Bôn, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai: Đã chuẩn bị rất chu đáo Tỉnh Đồng Nai đã sẵn sàng triển khai các bước liên quan dự án đường Vành đai 3 đoạn qua địa bàn Đồng Nai. Đường Vành đai 3 đoạn qua địa bàn Đồng Nai dài hơn 11 km nằm hoàn toàn trên địa bàn huyện Nhơn Trạch, dự kiến thu hồi 65 ha, bố trí khoảng 200 suất TĐC. Huyện Nhơn Trạch đã xây dựng xong khu TĐC Phú Đông có diện tích 30 ha, đang xây dựng khu TĐC Phước An diện tích 44 ha, dự kiến sẽ bố trí cho các hộ giải tỏa trắng vào 2 khu TĐC này.Về giá đền bù, UBND huyện Nhơn Trạch đã tính toán giá đền bù trên cơ sở giá thực tế và tham khảo thêm giá một số dự án đang triển khai trên địa bàn như dự án thành phần 1A đường Vành đai 3, nên mức giá đền bù cho người dân cơ bản là phù hợp. Hiện tỉnh đang tiến hành các thủ tục thành lập Ban Quản lý dự án giao thông và Ban Giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đường Vành đai 3 và các dự án giao thông khác. Về vốn, ngân sách tỉnh tham gia dự án dự kiến khoảng 1.934 tỉ đồng, HĐND tỉnh Đồng Nai đã ban hành nghị quyết cam kết bố trí số vốn trên để đầu tư dự án. Trường hợp điều chỉnh tổng mức đầu tư, tỉnh Đồng Nai cam kết sẽ bố trí nguồn vốn ngân sách tỉnh đối với phần tăng thêm theo đúng quy định. Ông Trần Thiện Trúc, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Long An: Thông qua nghị quyết bố trí vốn của dự án Về công tác chuẩn bị, dự kiến việc giải phóng mặt bằng sẽ giao huyện Bến Lức làm chủ đầu tư, Sở Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư việc làm đường. Về nguồn vốn, đối với Long An thì trung ương 75%, còn lại là của địa phương.HĐND tỉnh đã thông qua nghị quyết bố trí vốn của dự án. Trong số 25% vốn địa phương, giai đoạn đầu bố trí 81% (tương đương 1.852 tỉ đồng), còn 19% nằm trong giai đoạn 2026-2027 theo tiến độ trình QH. Về TĐC, đối với các hộ dân bị ảnh hưởng bởi giải phóng mặt bằng, huyện Bến Lức đã thống kê sơ bộ diện tích đất và số hộ dân cần TĐC khi giải phóng mặt bằng, dự kiến xây dựng một khu TĐC 100 ha. Sở Giao thông Vận tải đã chủ động phối hợp tư vấn, xác định tim tuyến của dự án và khảo sát quy hoạch để tránh trường hợp người dân xây dựng với tính chất đầu cơ trên dự án. Nhóm phóng viên ghi Áp dụng nhiều cơ chế, chính sách đặc biệt Sáng 16-6, với đa số đại biểu QH tham gia biểu quyết tán thành, QH đã thông qua các nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đường Vành đai 3 TP HCM (Vành đai 3); dự án đường Vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội (Vành đai 4) và 3 dự án đường bộ cao tốc (giai đoạn 1): Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, Biên Hòa - Vũng Tàu, Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng. Theo nghị quyết của QH, đường Vành đai 3 dài khoảng 76,34 km, chia thành 8 dự án thành phần theo hình thức đầu tư công. Sơ bộ, tổng mức đầu tư của dự án là 75.378 tỉ đồng, trong đó: nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 là 61.056 tỉ đồng (bao gồm: 31.380 tỉ đồng nguồn vốn ngân sách trung ương; 29.676 tỉ đồng nguồn vốn ngân sách địa phương, trong đó: TP HCM 19.449 tỉ đồng, tỉnh Đồng Nai 1.567 tỉ đồng, tỉnh Bình Dương 7.808 tỉ đồng) và tỉnh Long An 852 tỉ đồng. Nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026 - 2030 là 14.322 tỉ đồng bao gồm: 7.361 tỉ đồng nguồn vốn ngân sách trung ương; 6.961 tỉ đồng nguồn vốn ngân sách địa phương, trong đó: TP HCM 4.562 tỉ đồng, tỉnh Đồng Nai 367 tỉ đồng, tỉnh Bình Dương 1.832 tỉ đồng và tỉnh Long An 200 tỉ đồng. Việc triển khai, thực hiện dự án được QH cho phép áp dụng các cơ chế, chính sách đặc biệt. QH giao UBND TP HCM chịu trách nhiệm là cơ quan đầu mối tổ chức thực hiện dự án bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ toàn dự án. Trường hợp điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án trong thời gian QH không họp, QH ủy quyền Ủy ban Thường vụ QH xem xét, quyết định. Trình tự, thủ tục, thẩm quyền thẩm định và quyết định đầu tư các dự án thành phần được thực hiện tương tự như đối với dự án nhóm A theo quy định của pháp luật về đầu tư công. Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội với tổng chiều dài 112,8 km đi qua 3 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh. Dự án được chia thành 7 dự án thành phần với sơ bộ tổng mức đầu tư là 85.813 tỉ đồng, được đầu tư theo hình thức đầu tư công, đầu tư đối tác công tư (PPP). Quá trình chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án từ năm 2022, cơ bản hoàn thành năm 2026 và đưa vào khai thác từ năm 2027. Dự án cũng được áp dụng một số cơ chế đặc biệt. V.Duẩn - M.Chiến