Đường gần 300 tỷ dang dở vì vướng… 1 hộ dân

Chủ Nhật, ngày 24/11/2019 08:12 AM (GMT+7)

Dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT 607 (giai đoạn 1) nối Đà Nẵng - Hội An, đoạn qua TX Điện Bàn còn dang dở vì vướng GPMB... 1 hộ dân.

Nhiều vụ TNGT, thậm chí gây chết người xảy ra tại vị trí thi công dang dở trước hộ gia đình ông Thế

Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT 607 (giai đoạn 1) có tổng chiều dài 3,43km, mặt cắt ngang rộng 33m, do Sở GTVT tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư, với số vốn hơn 268 tỷ đồng. Dự án nhằm hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông trên tuyến ĐT 607, trục chính kết nối giữa TP Hội An, TX Điện Bàn qua khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc với TP Đà Nẵng. Hiện nay, dự án tại vị trí TX Điện Bàn cơ bản xong, còn vị trí TP Hội An đang triển khai. Thời gian thực hiện dự án từ 2016 - 2020.

Sau 3 năm triển khai xây dựng, dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT 607 (giai đoạn 1) nối Đà Nẵng - Hội An, đoạn qua TX Điện Bàn (Quảng Nam) còn dang dở vì vướng GPMB... 1 hộ dân.

Ghi nhận PV trên đoạn tuyến 3,5km (Km 14+565 - Km 18+00) qua địa bàn P. Điện Nam Đông, TX Điện Bàn cơ bản hoàn thiện. Mặt đường 4 làn xe cơ giới, giải phân cách cứng, hệ thống điện, ATGT tiện ích, cơ bản hình hài hạ tầng giao thông khang trang, phục vụ nhu cầu đi lại, kết nối trục động lực từ Điện Bàn về phía TP Hội An. Tuy nhiên, ngay vị trí giữa tuyến, “điểm nghẽn” thi công dang dở do vướng GPMB hộ ông Văn Thế khiến giai đoạn 1 dự án chưa thể cán đích đồng bộ, buộc phương tiện phải chuyển làn, tạo “nút thắt” lưu thông, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT.

Theo ông Thế, gia đình chưa đồng thuận bàn giao đất, nhận tiền đền bù bởi diện tích và đơn giá GPMB chưa thỏa đáng.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Đạt, Phó chủ tịch UBND TX Điện Bàn cho rằng, có sự “nhầm lẫn” khi áp tên bà Cho vào phần diện tích bồi thường của vợ chồng ông Thế. Bởi năm 2016, trong quá trình kiểm kê thực hiện thu hồi, bồi thường để thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT 607, hộ gia đình ông Thế lại cung cấp bản photo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) còn đứng tên bà Phạm Thị Cho nên dẫn đến sai sót trong quá trình quy chủ, cập nhật thông tin.

Ông Thân Văn Tâm, Phó giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TX Điện Bàn cho hay: Sau khi đối thoại, vận động, giải thích nhiều lần, hộ ông Thế mới cung cấp GCNQSDĐ được UBND huyện Điện Bàn cấp năm 2012 (sang tên bà Cho cho vợ chồng ông Thế) và đo đạc lại hiện trạng đất bị thu hồi, với kết quả tăng 29,4m2 so với các quyết định trước đây. Trên cơ sở đó, ngày 21/5/2019, UBND TX Điện Bàn ban hành quyết định điều chỉnh diện tích thu hồi đất với tổng diện tích thu hồi là 192,2m2 (loại đất ODT).

Ông Nguyễn Đạt cho biết, UBND TX Điện Bàn đang rà soát lại phương án để ban hành quyết định thực hiện biện pháp cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ gia đình này.

