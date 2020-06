Dừng xe chạy quá tốc độ, phát hiện tài xế vi phạm nồng độ cồn kịch khung

Thứ Tư, ngày 17/06/2020 18:11 PM (GMT+7)

Ngoài lỗi chạy quá tốc độ quy định, tài xế điều khiển phương tiện còn được xác định có nồng độ cồn ở mức rất cao, vượt quá 0,4mg/l khí thở.

Sau khi bị xử phạt về lỗi chạy quá tốc độ, tài xế Vũ còn được xác định có nồng độ cồn lên đến 0,758mg/l khí thở

Ngày 17/6, Công an tỉnh Bình Định cho biết, đơn vị này vừa có tờ trình gửi Chủ tịch UBND tỉnh về việc ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự ATGT đối với một trường hợp vi phạm.

Trước đó, khoảng 15h45' ngày 13/6, tổ TTKS của Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định làm nhiệm vụ trên tuyến QL19 mới qua địa bàn phát hiện ô tô BKS: 52P-4369 do Nguyễn Minh Vũ (SN 1985, trú KV 4, phường Nhơn Bình, TP. Quy Nhơn) điều khiển vi phạm lỗi chạy quá tốc độ quy định. Qua kiểm tra, tốc độ của phương tiện này là 66/40, vượt quy định cho phép từ trên 20 đến 35km/h.

Tiếp tục kiểm tra nồng độ cồn của tài xế Nguyễn Minh Vũ, tổ TTKS ghi nhận người điều khiển phương tiện này có nồng độ cồn 0,758mg/l khí thở (vượt quá 0,4mg/l khí thở).

Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt đối với tài xế này. Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định, tài xế Vũ bị xử phạt số tiền từ 6-8 triệu đồng, tước GPLX 2-4 tháng cho lỗi chạy quá tốc độ và xử phạt số tiền lên đến 40 triệu đồng, tước GPLX đến 24 tháng cho lỗi điều khiển phương tiện có nồng độ cồn vượt quá 0,4mg/l khí thở.

Lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định được huy động tối đa trong đợt tổng kiểm soát phương tiện cơ giới đường bộ Cao điểm tuần tra, phạt mạnh tay, kéo giảm tai nạn

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định, ngoài trường hợp trên, trong đợt thực hiện tổng kiểm soát phương tiện cơ giới đường bộ từ 15/5 - 14/6, đơn vị này còn xử lý 3 trường hợp khác vi phạm nồng độ cồn ở mức cao nhất (trên 0,4mg/l khí thở). Các trường hợp này sẽ bị xử phạt số tiền lên đến 40 triệu đồng, tước GPLX lên đến 24 tháng.

Trong tháng cao điểm thực hiện tổng kiểm soát vừa qua, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định và các địa phương đã thực hiện dừng gần 20 nghìn trường hợp để kiểm tra, lập biên bản xử phạt 9.702 trường hợp. Trong đó, có 701 trường hợp vi phạm lỗi chạy quá tốc độ, 419 trường hợp vi phạm nồng độ cồn... xử phạt số tiền lên đến 8,3 tỷ đồng.

Theo Trung tá Ngô Hoài Bảo, Đội trường Đội CSGT (thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Bình Định), chỉ riêng các tuyến QL19 qua địa bàn này, trong tháng vừa qua, đơn vị đã lập biên bản xử phạt đến hơn 1.500 trường hợp vi phạm các lỗi chủ yếu như: chạy quá tốc độ, không đội MBH, vi phạm nồng độ cồn, chở vật liệu để rơi vãi... xử phạt hơn 2,8 tỷ đồng.

Theo Trung tá Bảo, thời gian tới, thực hiện nghiêm chỉ đạo của lãnh đạo Phòng cũng như Công an tỉnh, sẽ tiếp tục tăng cường TTKS trên các tuyến được giao nhiệm vụ quản lý qua địa bàn nhằm mạnh tay xử lý vi phạm, đảm bảo ATGT.

Thượng tá Võ Văn Chín, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định cho biết, Bình Định là địa điểm tham quan, du lịch hấp dẫn nên nhận định sau thời gian giãn cách xã hội, lượng khách thập phương đến vui chơi, nghỉ dưỡng tăng cao, kéo theo đó phương tiện tham gia giao thông sẽ tăng đột biến, nguy cơ dẫn đến TNGT.

Do đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về tổng kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã được huy động tối đa, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật, phân công các tổ công tác TTKS khép kín, kiên quyết xử lý vi phạm về TTATGT.

"Thời gian tới, sẽ tiếp tục tham mưu Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo công an các địa phương đẩy mạnh TTKS, xử lý vi phạm từ nay đến cuối năm, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Ngoài ra, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ đề năm ATGT 2020 "Đã uống rượu, bia không lái xe". Qua đó góp phần nâng cao ý thức người dân, chấp hành tốt quy định khi tham gia giao thông", Thượng tá Chín chia sẻ.

Nguồn: https://www.atgt.vn/dung-xe-chay-qua-toc-do-phat-hien-tai-xe-vi-pham-nong-do-con-kich-khung-d469...Nguồn: https://www.atgt.vn/dung-xe-chay-qua-toc-do-phat-hien-tai-xe-vi-pham-nong-do-con-kich-khung-d469148.html