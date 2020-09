Dùng súng đe doạ lái xe tại Bắc Ninh, Giám đốc công ty bảo vệ đối diện hình phạt nào?

Chủ Nhật, ngày 06/09/2020 10:00 AM (GMT+7)

Theo luật sư Đặng Văn Cường, hành vi của ông Nguyễn Văn Sướng vừa thể hiện tính côn đồ, manh động, vừa thể hiện văn hóa giao thông thấp kém và có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Đe dọa giết người.

Ngày 5/9/2020, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ hình ảnh và clip một người đàn ông mặc áo trắng đang cầm khẩu súng chĩa vào một thanh niên tại đoạn Cầu Ngà, TP.Bắc Ninh. Những hình ảnh trên đã nhanh chóng được cộng đồng mạng chia sẻ rộng rãi và gây tâm lý hoang mang.

Trước sự việc trên, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an TP.Bắc Ninh khẩn trương xác minh, làm rõ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Công an đã xác định người đàn ông cầm súng đe dọa trong clip là Nguyễn Văn Sướng, 52 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Hàm Long, có địa chỉ tại số 15 đường Hai Bà Trưng, phường Suối Hoa, TP.Bắc Ninh, đồng thời triệu tập người đàn ông này.

Tại cơ quan công an, Sướng khai nhận đã sử dụng súng do mâu thuẫn trong quá trình tham gia giao thông với phương tiện xe tải. Cơ quan công an cũng thu giữ từ Sướng 1 khẩu súng công cụ hỗ trợ nhãn hiệu RC 88, số hiệu 17470285G, cùng 2 viên đạn cao su, 1 viên đạn hơi cay.

Nguyễn Văn Sướng tại cơ quan công an

Nhận định về vụ việc trên, luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng văn phòng Luật sư Chính Pháp, Đoàn Luật sư Hà Nội) cho rằng hành vi của ông Sướng vừa thể hiện tính côn đồ, manh động, vừa thể hiện văn hóa giao thông thấp kém, sẵn sàng sử dụng vũ khí nóng để giải quyết mâu thuẫn từ việc tham gia giao thông.

Để đe dọa lái xe tải, Giám đốc Công ty bảo vệ Hàm Long đã sử dụng một khẩu súng bắn đạn cao su, luật sư Cường cho biết cơ quan chức năng cần kiểm tra ông Sướng có được cấp phép sử dụng loại vũ khí này không, có nằm trong sự quản lý của Nhà nước hay không.

Nếu xác định ông Sướng sử dụng vũ khí trái phép, người đàn ông này sẽ bị xử phạt 2-4 triệu đồng, đồng thời tang vật là khẩu súng cùng 3 viên đạn sẽ bị tịch thu, được quy định tại điểm đ, khoản 3, Điều 10 Nghị định 167/2013 với hành vi Sử dụng các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ mà không có giấy phép.

Hình ảnh khẩu súng và 3 viên đạn bị thu giữ. (Ảnh công an cung cấp)

Về trách nhiệm hình sự, trong trường hợp kết quả xác minh điều tra cho thấy hành vi của ông Sướng là đe dọa giết người và làm cho nạn nhân sợ hãi ảnh hưởng đến tâm lý, sức khỏe thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Đe dọa giết người, quy định tại Điều 133 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trích dẫn điều luật này, luật sư Cường cho biết nếu ông Sướng bị truy cứu trách nhiệm hình sự và bị kết tội thì sẽ phải đối diện với hình phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù giam từ 6 tháng đến 3 năm.

Đồng thời, công an cũng cần xác minh ông Sướng đã dùng súng đe dọa mấy người trên xe. Bởi, tại điểm a, khoản 2, Điều 133 Bộ luật Hình sự, quy định về tình tiết tăng nặng là đe dọa giết từ 2 người trở lên người vi phạm sẽ bị phạt 2-7 năm tù giam.

"Nếu trường hợp người bị đe dọa không sợ hãi, không tin là người đó có thể giết mình thì sẽ không truy cứu trách nhiệm hình sự", luật sư Cường nhận định.

Nguồn: https://danviet.vn/dung-sung-de-doa-lai-xe-tai-bac-ninh-giam-doc-cong-ty-bao-ve-doi-dien-hinh-ph...Nguồn: https://danviet.vn/dung-sung-de-doa-lai-xe-tai-bac-ninh-giam-doc-cong-ty-bao-ve-doi-dien-hinh-phat-nao-20200906014541846.htm