Dùng máy xúc phá cabin, đưa thi thể tài xế mắc kẹt sau tai nạn ra ngoài

Thứ Hai, ngày 09/08/2021 08:56 AM (GMT+7)

Tài xế xe tải tử vong mắc kẹt trong cabin sau va chạm giao thông. Lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã huy động nhiều thiết bị cùng máy múc đất hỗ trợ đưa thi thể ra ngoài.

Sáng 9/8, thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Nghệ An cho biết, trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) vừa xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 1 người tử vong.

Theo đó, chiều 8/8, Trung tâm chỉ huy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An nhận được tin báo có nạn nhân mắc kẹt sau tai nạn giao thông trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh.

Hiện trường vụ tai nạn

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, đã huy động 2 xe cũng hàng chục cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt.

Hiện trường là cảnh tượng kinh hoàng sau tai nạn đấu đầu giữa xe tải mang BKS 37C-289.19 và xe đầu kéo mang biển kiểm soát 37H-066.33.

Phần đầu chiếc xe tải bị bẹp dúm

Phần đầu cả 2 chiếc xe đều bị biến dạng, hư hỏng nặng. Riêng xe 37C-289.19 cabin bẹp dúm, tài xế mắc kẹt trên ghế lái được xác định đã tử vong.

Để đưa thi thể tài xế ra ngoài, lực lượng cứu hộ đã dùng nhiều thiết bị chuyên dụng như máy đục, máy cắt. Tuy nhiên, phải đến khi có sự trợ giúp của chiếc máy xúc, khoang cabin xe tải mới được phá và đưa tài xế ra ngoài.

Dùng máy xúc giật cabin, đưa thi thể tài xế mắc kẹt sau tai nạn ra ngoài

Danh tính nạn nhân được xác định là anh N.C.B (SN 1971), trú tại xã Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn Công an tỉnh Nghệ An tiếp cận giải cứu

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguồn: https://tienphong.vn/dung-may-xuc-pha-cabin-dua-thi-the-tai-xe-mac-ket-sau-tai-nan-ra-ngoai-post...Nguồn: https://tienphong.vn/dung-may-xuc-pha-cabin-dua-thi-the-tai-xe-mac-ket-sau-tai-nan-ra-ngoai-post1363969.tpo