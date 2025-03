Đưa 4 vụ án, vụ việc có dấu hiệu lãng phí vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, chỉ đạo

Ngày 25/3, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Cuộc họp nhằm thảo luận, cho ý kiến về kết quả thực hiện các kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm từ sau Phiên họp 27 của Ban Chỉ đạo đến nay.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: TTXVN.

Từ đầu năm đến nay, xử lý kỷ luật 4 cán bộ diện Trung ương quản lý

Tại cuộc họp, Thường trực Ban Chỉ đạo đánh giá các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan chức năng đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, phối hợp chặt chẽ, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kết luận của Tổng Bí thư - Trưởng Ban Chỉ đạo. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được triển khai quyết liệt, bài bản, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Cụ thể, từ sau Phiên họp 27 đến nay, các cơ quan tiến hành tố tụng cả nước đã khởi tố, điều tra 1.132 vụ/2.188 bị can; truy tố 1.201 vụ/2.373 bị can; xét xử sơ thẩm 756 vụ/1.672 bị cáo về các tội tham nhũng, kinh tế, chức vụ.

Đối với các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, đã khởi tố mới 1 vụ án; khởi tố bổ sung 25 bị can trong 7 vụ án; kết luận điều tra 3 vụ án/76 bị can; kết luận điều tra bổ sung 1 vụ án/7bị can; ban hành cáo trạng truy tố 4 vụ án/46 bị can; xét xử sơ thẩm 3 vụ án/40 bị cáo; xét xử phúc thẩm 3 vụ án/149 bị cáo.

Đã kết thúc điều tra vụ án xảy ra tại tập đoàn Phúc Sơn; ban hành cáo trạng truy tố các vụ án xảy ra tại: tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Chè Việt Nam, tập đoàn Thái Dương; hoàn thành xét xử sơ thẩm, phúc thẩm một số vụ án trọng điểm theo đúng Kế hoạch của Ban Chỉ đạo, gồm: Vụ án xảy ra tại Dự án Sài Gòn - Đại Ninh (Lâm Đồng); Vụ án xảy ra tại Dự án khu đô thị du lịch biển Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận); Vụ án xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và các đơn vị liên quan; Vụ án xảy ra tại Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT), Bộ TT&TT.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã hoàn thành kiểm tra, xử lý nghiêm tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên vi phạm liên quan đến các vụ án, vụ việc xảy ra tại Công ty AIC, tập đoàn Phúc Sơn, Thuận An theo kết luận của Ban Chỉ đạo. Qua kiểm tra, đã xử lý, kiến nghị xử lý kỷ luật 381 tổ chức đảng, 819 đảng viên; trong đó có 57 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý. Riêng từ đầu năm 2025 đến nay, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xử lý kỷ luật 4 cán bộ diện Trung ương quản lý.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương rà soát, xử lý các công trình, dự án kéo dài, có nguy cơ thất thoát, lãng phí. Đã rà soát, phân loại xử lý 1.315 dự án đầu tư công, đầu tư ngoài ngân sách, dự án PPP có khó khăn, vướng mắc. Khẩn trương chỉ đạo thanh tra, xử lý khó khăn, vướng mắc đối với Dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, phấn đấu đưa vào sử dụng trong năm 2025 theo Kết luận của Tổng Bí thư - Trưởng Ban Chỉ đạo.

Chỉ đạo xử lý khó khăn, vướng mắc, sớm đưa vào vận hành, sử dụng Dự án giải quyết ngập do triều khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và các dự án điện năng lượng tái tạo đã xây dựng nhưng chưa được kết nối, vận hành. Một số địa phương đã chủ động đưa một số vụ việc lãng phí vào diện Ban Chỉ đạo cấp tỉnh theo dõi, chỉ đạo để tập trung xử lý dứt điểm.

Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: TTXVN.

Cơ quan điều tra Bộ Công an và công an các địa phương đã khởi tố, điều tra một số vụ án về lãng phí theo phương châm “xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”, như: Vụ án “Nhận hối lộ; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Bộ NN&PTNT, Công ty TNHH Hoàng Dân và các đơn vị liên quan; Vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) và các đơn vị liên quan;….

Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gắn với hoàn thành sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy

Thường trực Ban Chỉ đạo nhấn mạnh, trong thời gian tới, Đảng, Nhà nước đang triển khai cùng lúc nhiều chủ trương, quyết sách quan trọng mang tính cách mạng để phát triển đất nước. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phải bám sát và phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của đất nước.

Thường trực Ban Chỉ đạo yêu cầu tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, phải gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc; ưu tiên thu hồi tài sản tối đa cho nhà nước, xử lý bằng kinh tế, dân sự, hành chính, cuối cùng mới là xử lý hình sự.

Thường trực Ban Chỉ đạo nhấn mạnh nhiệm vụ đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gắn với hoàn thành sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính các cấp của hệ thống chính trị; kiên quyết không để xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Cấp ủy, người đứng đầu các cấp phải lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, tăng cường kiểm tra, giám sát, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “chạy chọt”, “lợi ích nhóm”, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong công tác cán bộ và trong bố trí, sử dụng trụ sở, tài sản công của các cơ quan, đơn vị, địa phương khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính; chấn chỉnh tâm lý chờ đợi, trì hoãn giải quyết công việc, gây ách tắc, lãng phí thời gian, công sức, tiền bạc của Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phát biểu tại phiên họp. Ảnh: TTXVN.

Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo khẩn trương hoàn thành tổng rà soát tài sản công của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn quốc để có phương án quản lý, bố trí, sử dụng sau sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính các cấp, đảm bảo hiệu quả, đúng mục đích, không để thất thoát, lãng phí, tham nhũng, tiêu cực. Hoàn thành xử lý ngay trong năm 2025 đối với các cơ sở nhà đất công không sử dụng, sử dụng kém hiệu quả hoặc sử dụng sai mục đích.

Xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực liên quan đến nhân sự đại hội đảng

Thường trực Ban Chỉ đạo yêu cầu tập trung kiểm tra, thanh tra, điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực liên quan đến nhân sự đại hội đảng các cấp và Đại hội XIV của Đảng. Nhất là điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc liên quan đến tập đoàn Thuận An, công ty AIC, Công ty Xuyên Việt Oil (giai đoạn II), dự án sân bay Nha Trang,…Phấn đấu từ nay đến hết năm 2025 kết thúc điều tra, truy tố, xét xử 21 vụ án, kết thúc xác minh xử lý 5 vụ việc theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo.

Một nhiệm vụ nữa, Thường trực Ban Chỉ đạo lưu ý, phải tạo chuyển biến rõ nét hơn nữa trong công tác phòng, chống lãng phí, nhất là tập trung xử lý dứt điểm các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, hiệu quả thấp, gây thất thoát, lãng phí lớn, góp phần huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 8% trong năm 2025 và hai con số trong các năm tiếp theo.

Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát kỹ lưỡng; làm rõ nguyên nhân chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài; đề xuất phương án xử lý và xác định rõ thẩm quyền xử lý đối với từng công trình, dự án, không để đùn đẩy trách nhiệm, sớm đưa công trình, dự án vào khai thác, sử dụng - hoàn thành phương án xử lý trước 30/6.

Một nhiệm vụ khác, là tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Trọng tâm là thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện theo Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị. Cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính trên cơ sở chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), đổi mới phương thức quản trị, điều hành,... hạn chế tiếp xúc, trị dứt điểm căn bệnh nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp....

Theo Thường trực Ban Chỉ đạo, cần ban hành Kết luận thanh tra (trước ngày 31/3) và chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đưa cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tại tỉnh Hà Nam vào sử dụng trước ngày 31/12.

Cùng với đó, phải tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, sớm đưa vào khai thác, sử dụng các dự án điện năng lượng tái tạo và dự án giải quyết ngập do triều khu vực Thành phố Hồ Chí Minh.

Thường trực Ban Chỉ đạo yêu cầu tiến hành thanh tra, kiểm toán chuyên đề tại một số địa phương có nhiều dự án, công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước, tồn đọng kéo dài, nguy cơ thất thoát, lãng phí lớn; hoàn thành thanh tra chuyên đề về phòng, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng các cơ sở nhà đất do các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước quản lý trong năm 2025.