Đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên ở miền Bắc và miền Trung khi nào kết thúc?

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 31/3, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng gió phơn nên nhiều tỉnh ở Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với mức nhiệt phổ biến 37-39 độ C. Đây là đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên của năm 2024.

Miền Bắc và miền Trung nhiều nơi vượt ngưỡng 40 độ C trong đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên năm 2024. Ảnh minh họa

Riêng ngày 1-2/4, một số nơi vượt ngưỡng 40 độ C như: Phù Yên (Sơn La) 41.6 độ C, Đô Lương (Nghệ An) 40.6 độ C, Vinh (Nghệ An) 40.2 độ C, Hà Tĩnh 40.5 độ C, Hương Sơn (Hà Tĩnh) 40.4 độ C, Ba Đồn (Quảng Bình) 40.2 độ C, Đông Hà (Quảng Trị) 40.6 độ C...

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên và Nam Bộ những ngày qua cũng có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Cơ quan khí tượng đánh giá, năm nay, Bắc Bộ nắng nóng đến sớm hơn so với trung bình nhiều năm khoảng 1,5 tháng, Trung Bộ và Nam Bộ sớm hơn một tháng. Nhiệt độ trung bình tháng 3/2024 trên toàn quốc cao hơn trung bình nhiều năm 0,5-1,5 độ C, riêng một số nơi Tây Bắc Bộ cao hơn 2 độ C.

Dự báo, từ ngày 3-4/4, nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt vẫn tiếp tục diễn ra tại khu vực Sơn La, Hòa Bình và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37-40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ, từ Đà Nẵng đến Phú Yên và Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, đợt nắng nóng này ở Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 5-6/4, sau đó nắng nóng sẽ suy giảm dần. Từ chiều 5/4, nhiều nơi khả năng xuất hiện mưa dông, cần đề phòng mưa đá và dông, lốc.

Đối với khu vực Nam Bộ, nắng nóng có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

