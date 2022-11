Đồng Nai: Rùng mình màu nước xả thải từ cống thoát nước trong khu công nghiệp

Liên quan vấn đề này, Chủ tịch UBND xã Long An (huyện Long Thành) đã có báo cáo gửi UBND huyện Long Thành và Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Long Thành về tình hình xả nước thải tại Khu công nghiệp Lộc An - Bình Sơn.

Miệng cống xả nước thải bất thường

Theo UBND xã Long An, chiều 22-11, UBND xã Long An nhận được tin báo của người dân tại khu vực ấp Bưng Môn có cống thoát nước tại Khu công nghiệp Lộc An - Bình Sơn xả ra loại nước có màu xanh dương như màu thuốc nhuộm. Dòng nước này chảy ra suối Bưng Môn.

Trước vấn đề bất thường này, UBND xã Long An báo cáo UBND huyện Long Thành chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường cùng các ngành phối hợp kiểm tra việc xả nước thải khu công nghiệp, có biện pháp xử lý kịp thời tránh gây ô nhiễm khu vực suối hiện hữu gây bức xúc và ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Nước chảy ra suối Bưng Môn khiến người dân lo lắng

