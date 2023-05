Đơn vị quản lý di tích cố đô Huế gửi lời xin lỗi khách và mong được lượng thứ

Ngày 4-5, trong thông cáo gửi cơ quan báo chí, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế gửi lời xin lỗi cũng như mong du khách lượng thứ vì phải chờ đợi lâu và gặp một số vấn đề trong khi mua vé tham quan các di tích trong dịp lễ 30-4 và 1-5.

Du khách xếp hàng mua vé tham quan Đại nội Huế dịp lễ. Ảnh: Nguyễn Được

Lời xin lỗi được đưa ra sau khi đơn vị này nhận được nhiều phàn nàn về khâu bán vé tham quan khu vực Đại nội Huế trong dịp lễ vừa qua.

Cụ thể, theo đơn vị quản lý di tích này, trong dịp lễ vừa qua, di sản Huế đã đón lượng khách tham quan đông nhất từ trước tới nay, đỉnh điểm đón 24.313 lượt trong ngày 1-5. Công tác phục vụ, tiếp đón, bán và kiểm soát vé tại các điểm tham quan đã được lên kế hoạch và chuẩn bị từ trước. Tuy nhiên, vì lượng khách tăng đột biến, công tác bán vé chưa đáp ứng được cùng lúc mọi nhu cầu tại một thời điểm nhất định nên xảy ra tình trạng khách hàng phải chờ đợi.

Ngoài ra, ở khâu soát vé, cũng có một số trường hợp khách hàng phải chờ đợi do bộ phận soát vé phải phối hợp kiểm tra lại với bộ phận bán vé để đưa ra phương án xử lý có lợi nhất cho khách tham quan.

Liên quan đến sự cố kỹ thuật, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cũng đã nhận được thông tin một số khách tham quan mua vé thông qua hệ thống vé điện tử không thể gửi mã QR tới khách tham quan sau khi thanh toán.

Khu di sản Huế đón lượng khách kỷ lục trong dịp lễ vừa qua. Ảnh: Nguyễn Được

"Chúng tôi đang nỗ lực hoàn thiện hệ thống bán vé, kiểm soát vé để phục vụ tốt nhất cho du khách trong thời gian tới. Các phản ánh về việc nhân viên chưa hỗ trợ nhiệt tình khách thăm quan, chúng tôi sẽ có sự kiểm tra và khắc phục nhằm đem lại những trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng cũng như các công ty lữ hành" – thông cáo báo chí nêu rõ.

Theo Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên – Huế, trong 5 ngày từ 29-4 đến 3-5, ước tính 99.000 lượt khách đến với địa phương này, tăng 80% so với cùng kỳ 2022; trong đó có khoảng 36.300 khách quốc tế, tăng gấp 26 lần so với năm 2022; doanh thu du lịch ước đạt 153 tỉ đồng, tăng 80% so với 2022. Trong đó, khách lưu trú ước đạt 54.400 lượt tăng 70% so với năm 2022; công suất buồng phòng đạt 85%. Thống kê riêng lượng khách mua vé vào tham quan các điểm di tích thuộc khu di sản văn hóa thế giới trong 4 ngày từ 29-4 đến 2-5 đạt 69.031 khách.

