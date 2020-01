Đối tượng đốt nhà ở quận 9 dùng nhiều chiêu qua mắt công an

Thứ Năm, ngày 23/01/2020 20:00 PM (GMT+7)

Mặc dù dùng đủ chiêu trò ma mãnh nhằm qua mặt công an nhưng đối tượng đốt nhà ở quận 9 (TP HCM) cuối cùng cũng phải nhận tội.

Chiều 23-1, lãnh đạo UBND TP HCM đã đến thăm, khen thưởng lực lượng tham gia phá án nhanh vụ phóng hỏa đốt nhà hàng xóm ở quận 9 (TP HCM) khiến 5 người thiệt mạng. Dẫn đầu đoàn có ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TP HCM; về phía Công an TP HCM có trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP HCM.

Ông Ngô Minh Châu đã biểu dương lực lượng Phòng Cảnh sát Hình sự, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP HCM, Cục Cảnh sát Hình sự, Viện Khoa học hình sự và Công an quận 9.

Ông Ngô Minh Châu đánh giá cao nỗ lực phối hợp giữa công an các cấp nhằm nhanh chóng tìm ra hung thủ, trấn an dư luận. Thay mặt UBND TP HCM, ông Ngô Minh Châu đã chúc mừng lực lượng công an đồng thời động viên cán bộ, chiến sĩ tham gia trực chiến trong dịp Tết Nguyên đán nhằm đem lại sự bình yên cho người dân TP, đảm bảo người dân đón Tết yên vui.

Ông Ngô Minh Châu tặng hoa, chúc mừng lực lượng phá án

Công an TP HCM đã báo cáo toàn bộ diễn biến vụ Nguyễn Hữu Phước (tự Hiền, SN 1982) đã phóng hỏa đốt nhà hàng xóm.

Theo đó, Phước và gia đình bà Lê Thị Huệ (SN 1950) là hàng xóm, sinh sống ở hẻm 567 Đỗ Xuân Hợp, Khu phố 6, phường Phước Long B, quận 9. Do gia đình bà Huệ thường ra vào con hẻm nhỏ băng ngang nhà mình nên Phước bực tức.

Trung tướng Lê Đông Phong tặng thư khen, thưởng nóng lực lượng phá án

Phước khai do muốn gia đình bà Huệ đi nơi khác ở nên nhiều lần hỏi mua lại nhà nhưng phía gia đình bà Huệ không chịu bán.

Vào lúc 3 giờ 52 sáng 21-1, Phước đã tẩm xăng vào vải rồi ném sang nhà bà Huệ. Do Phước ném trúng 4 chiếc xe máy trong nhà nên ngọn lửa bùng cháy khá nhanh, thiêu rụi gác gỗ khiến bà Huệ, 3 con và dâu thiệt mạng.

Sau khi gây án, để đánh lạc hướng công an, Phước đã mặc áo mưa rồi chạy khỏi hiện trường. Trả lời trinh sát lý do mặc áo mưa bỏ chạy, Phước nói do khu vực này nhiều nhà dân gắn camera nên phải mặc áo mưa để không bị phát hiện.

Ông Trang Viết Thanh,Trưởng Công an quận 9 báo cáo vụ việc

Ma mãnh hơn, khi vụ cháy xảy ra, Phước vẫn có mặt ở hiện trường và phao tin gia đình bà Huệ vay tiền tín dụng đen và bị các đối tượng giang hồ thường xuyên đến nhà đòi nợ, hù dọa. Bên cạnh đó, Phước còn nói thời điểm nhà bà Huệ cháy y đang nằm ngủ và nghe tiếng xe máy nẹt pô, chạy rất nhanh.

Mặt dù vậy, lực lượng Công an quận 9 và các phòng nghiệp vụ Công an TP HCM đã khoanh vùng, bằng nhiều biện pháp điều tra Phước phải cúi đầu nhận tội.

Sau khi vụ án xảy ra, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu Bộ Công an, UBND TP HCM chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy, nếu có dấu hiệu tội phạm phải khởi tố, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gửi lời chia buồn sâu sắc tới các nạn nhân, thân nhân người bị nạn.

Danh tính các nạn nhân gồm: bà Lê Thị Huệ (SN 1950), Lê Thị Tuyết Mai (SN 1976), Lê Hoàng Trung (SN 1978), Lê Hoàng Thanh (SN 1980), Trần Mỹ Huyền (SN 1990, vợ anh Thanh). Họ là 5 mẹ con trong một gia đình.

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/doi-tuong-dot-nha-o-quan-9-dung-nhieu-chieu-qua-mat-cong-an-2020012...Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/doi-tuong-dot-nha-o-quan-9-dung-nhieu-chieu-qua-mat-cong-an-20200123175940185.htm