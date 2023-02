Điều tra viên ép người liên quan vụ án Hoa Hữu Long chung chi 500 triệu 'cám ơn'

Sáng 23/2, TAND TP Hà Nội xét xử, tuyên phạt bị cáo Phạm Anh Tuyên (nguyên Điều tra viên sơ cấp Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội) mức án 7 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản".

Theo cơ quan truy tố, bị cáo Tuyên được phân công điều tra hành vi của anh Trần Quốc Việt liên quan đến vụ án đối tượng Hoa Hữu Long giả danh Thiếu tướng quân đội, lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Long đã bị tuyên án chung thân năm 2019). Quá trình điều tra, Tuyên và những cán bộ khác đã có báo cáo tổng hợp, công văn sơ kết điều tra vụ án với nội dung không xử lý hình sự anh Việt do tính chất, mức độ chưa đến mức và Viện KSND TP Hà Nội thống nhất quan điểm này.

Tuy nhiên, do muốn chiếm đoạt tiền, Tuyên nhiều lần gọi anh Việt đến trụ sở Cơ quan An ninh điều tra làm việc. Ngày 16/7/2019, anh Việt có mặt và được bị cáo yêu cầu đưa 500 triệu đồng với lý do cám ơn các cơ quan tố tụng TP Hà Nội.

Vài ngày sau đó, điều tra viên này thêm nhiều lần yêu cầu anh Việt đưa tiền. Còn anh Việt cho rằng hành vi của Tuyên là ép buộc đưa tiền trái pháp luật nên ngày 25/7/2019, đã gửi đơn tố giác đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội.

Một ngày sau khi gửi đơn tố giác, tại phòng hỏi cung của Cơ quan An ninh điều tra, anh Việt đưa Tuyên 200 triệu đồng. Tuyên để số tiền trên trong cặp đựng laptop của mình, mang theo người nhưng khi ra khỏi phòng hỏi cung liền bị lực lượng chức năng kiểm tra, lập biên bản.

HĐXX tuyên án bị cáo.

Tại tòa, căn cứ lời khai của bị cáo, bị hại, các biên bản về bắt, khám xét, xác định hiện trường, HĐXX cho rằng, có đủ cơ sở xác định bị cáo Phạm Anh Tuyên phạm tội với tình tiết tăng nặng là chiếm đoạt tài sản giá trị từ 100 đến dưới 500 triệu đồng.

Theo HĐXX, Tuyên được trưởng thành, rèn luyện trong các vị trí của lực lượng Công an nhân dân nhưng lại lợi dụng chức vụ thực hiện hành vi phạm tội. Hành vi của bị cáo vi phạm luật, điều lệnh Công an nhân dân; luật phòng chống tham nhũng và vi phạm pháp luật hình sự; gây ảnh hưởng tiêu cực tới uy tín của cơ quan tiến hành tố tụng.

Nguồn: https://tienphong.vn/dieu-tra-vien-ep-nguoi-lien-quan-vu-an-hoa-huu-long-chung-chi-500-trieu-cam...Nguồn: https://tienphong.vn/dieu-tra-vien-ep-nguoi-lien-quan-vu-an-hoa-huu-long-chung-chi-500-trieu-cam-on-post1512415.tpo