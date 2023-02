Công an thông tin việc nhận hối lộ tại Chi cục đăng kiểm đường thủy

Ngày 17-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang điều tra vụ án "Môi giới hối lộ", "Đưa hối lộ", "Nhận hồi lại “Giả mạo trong công tác", "Sản xuất mua bán, trao đổi hoặc tặng cho công cụ, thiết bị, phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật". "Xâm nhập trái phép mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác" xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh.

Khởi tố vụ án, bị can tại 2 chi cục đăng kiểm đường thủy

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã khởi tố 114 bị can để tiếp tục điều tra, làm rõ các hành vi phạm tội.

Thượng tá Trần Thị Kim Lý, Chánh VP Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết hiện đã khởi tố 128 bị can. Ảnh: NT

Theo thượng tá Trần Thị Kim Lý, Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM, ngày 5-2 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố tiếp tục tiếp nhận tố giác về tội phạm đối với các sai phạm, tiêu cực trong quá trình đăng kiểm phương tiện thủy nội địa xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 6 (địa chỉ: số 130 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM; giám đốc: Phạm Việt Phương) và Chi cục Đăng kiểm số 9 (địa chỉ: số 102 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; giám đốc: Hoàng Văn Duy) trực thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam.

"Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra, ngày 16-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 14 người và đã được Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố phê chuẩn" - bà Lý nói.

Những người này là Thái Việt Anh, Bùi Long Khương, Phạm Mạnh Hùng, Dương Xuân Chế (đối tượng môi giới) về tội “Đưa hối lộ" theo quy định tại Điều 364 Bộ luật hình sự.

Thiếu tá Nguyễn Thành Hưng, Phó Phòng PC02 cho biết hai chi cục đăng kiểm số 6 và số 9 hiện vẫn hoạt động bình thường. Ảnh: NT

Hoàng Văn Duy (Giám đốc Chi cục Đăng kiểm số 9), Lê Hải Hòa, Vũ Phương Huy, Nguyễn Văn Hiển (Đăng kiểm viên Chi cục Đăng kiểm số 9); Phạm Việt Dũng, Phạm Tiến Bình, Phạm Văn Dương, Nguyễn Văn Duẩn, Mai Ngọc Cường, Nguyễn Văn Đồng (Đăng kiểm viên Chi cục Đăng kiểm số 6) về tội “Nhận hối lộ” theo quy định tại Điều 354 Bộ luật hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố tiếp tục củng cố tài liệu chứng cứ, điều tra làm rõ bản chất của vụ án để xử lý triệt để các đối tượng phạm tội theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời, làm rõ những sơ hở, thiếu sót, vi phạm trong công tác quản lý Nhà nước về đăng kiểm phương tiện thủy.

Tính đến ngày 17-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố 128 bị can để điều tra về các hành vi sai phạm, tiêu cực trong hoạt động đăng kiểm.

Nhận hối lộ thế nào

Thượng tá Trần Kim Lý cho biết, với sai phạm đường thủy thì phương tiện được đưa tới 2 chi cục đăng kiểm. Khi tiến hành kiểm định phương tiện thủy, 1 số đăng kiểm viên tại đây đã bỏ qua lỗi khiếm khuyết như không đưa phương tiện lên đà, không có thiết bị an toàn, pccc, không chạy thử máy. Nhưng do nhận tiền của chủ phương tiện, môi giới mà cấp chứng nhận đạt để đưa vào lưu thông.

Đại diện VKS cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố đúng quy định của pháp luật. Ảnh: NT

Tính chất mức độ việc nhận hối lộ hiện chưa được cơ quan CSĐT Công an TP.HCM công bố.

Theo thiếu tá Nguyễn Thành Hưng, Phó Phòng PC02, hiện hai Chi cục đăng kiểm số 6 và số 9 vẫn đang hoạt động bình thường, người dân vẫn có thể đi đăng kiểm bình thường.

Bà Trần Thị Liên, đại diện VKS cùng cấp cho biết việc khởi tố của cơ quan điều tra là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật. Các quá trình này đã được viện kiểm sát giám sát theo đúng các quy định.

Một vài tháng qua, Công an TP.HCM và các tỉnh thành trên cả nước tập trung điều tra tiêu cực tại các trung tâm đăng kiểm. Ở TP.HCM, Công an đã khởi tố 6 vụ án (cấp thành phố và quận huyện), bắt tạm giam 89 người là Giám đốc, Phó giám đốc, nhân viên 13 trung tâm đăng kiểm Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Sóc Trăng và 8 đơn vị tại Sài Gòn; thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu, dữ liệu điện tử có liên quan.

Trước đó, ngày 11-1, Công an TP.HCM đã bắt tạm giam ông Đặng Việt Hà, Cục trưởng Đăng kiểm Việt Nam.

Ông Hà được xác định cùng đồng phạm Trần Anh Quân (quyền trưởng Phòng Kiểm định xe cơ giới), Đặng Trần Khanh (Phó phòng) và chuyên viên Phạm Đức Ngọc nhận tiền hối lộ của các trung tâm đăng kiểm.

Điều tra còn cho thấy, những người này còn nhận tiền tháng, tiền quý từ các trung tâm đăng kiểm ở tỉnh thành. Ngoài ra, các trạm đăng kiểm muốn thành lập phải hối lộ lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam và các đồng phạm mới được chấp nhận.

Tiếp đó, hôm 17-1, công an bắt ông Trần Kỳ Hình (62 tuổi, ngụ Hà Nội, cựu cục trưởng Đăng kiểm Việt Nam) bị bắt về cùng hành vi.

Ban đầu, công an xác định có khoảng 70.000 phương tiện cơ giới được kiểm định sai quy định. Các trung tâm kiểm định đã cấp khoảng 52.300 giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật về bảo vệ môi trường, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Đường dây này thực hiện hành vi đặc biệt nghiêm trọng, gây mất an toàn cho người điều khiển phương tiện và người dân tham gia giao thông trên cả nước; ảnh hưởng đến việc giám sát số lượng, chất lượng xe; xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan Nhà nước, trật tự quản lý công cộng; gây dư luận xấu cho xã hội...

Công an TP.HCM cũng kiến nghị các cấp có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đã được cấp sai quy định; ngăn chặn ngay các xe không đảm bảo an toàn, kỹ thuật lưu thông trên đường.

Trước tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, ngày 12-1, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực đã bổ sung vụ án xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và các trung tâm đăng kiểm vào diện theo dõi, chỉ đạo.

Nguồn: https://plo.vn/cong-an-thong-tin-viec-nhan-hoi-lo-tai-chi-cuc-dang-kiem-duong-thuy-post720266.ht...Nguồn: https://plo.vn/cong-an-thong-tin-viec-nhan-hoi-lo-tai-chi-cuc-dang-kiem-duong-thuy-post720266.html