Điều tra: Trộm tiền của khách mua xăng bằng cách bơm nối số

Công an làm việc với người của cây xăng Sau khi Pháp Luật TP.HCM khởi đăng bài điều tra “Những chiêu móc túi người đổ xăng”, phản ánh nhân viên Cửa hàng xăng dầu xanh 03 thuộc Công ty TNHH Xăng dầu xanh ở 1364 Phạm Văn Đồng, quận Thủ Đức có hành vi gian lận, ngay trong sáng cùng ngày, Công an phường Linh Tây, quận Thủ Đức đã làm việc với người của cây xăng này. Theo một nguồn tin, qua làm việc, chủ cây xăng cho hay bà nhận thông tin từ các đối tác về việc nhân viên cửa hàng trộm tiền của khách nên đến cơ quan công an làm việc. Bà cũng cho hay tại cửa hàng có tám nhân viên nhưng ca từ 10 giờ đêm đến 5 giờ sáng hôm sau là do nhân viên Tạ Văn H. đảm trách. Theo chủ cây xăng, ông H. là nhân viên thử việc, vào làm ở cây xăng này từ đầu tháng 11-2020. Ngay khi báo thông tin, chủ cây xăng đã tạm đình chỉ công việc của người này. Sau khi có kết luận của công an sẽ xử lý tiếp. Cũng trong ngày 19-1, Pháp Luật TP.HCM cũng đã cung cấp các video clip và những tư liệu thu thập được về hành vi gian lận của nhân viên cây xăng cho đại diện Công an phường Linh Tây. Theo vị đại diện công an phường, đơn vị này đã làm việc với nhân viên có hành vi gian lận và sẽ củng cố hồ sơ và báo cáo lãnh đạo Công an quận Thủ Đức xử lý nếu vượt quá thẩm quyền. Trao đổi với chúng tôi, một lãnh đạo Công an quận Thủ Đức cho hay công an quận đã chỉ đạo Công an phường Linh Tây làm việc với những người ở cây xăng nói trên. “Các thông tin và kết quả làm việc sẽ báo cáo về công an quận và quan điểm của chúng tôi là xử lý nghiêm” - vị này cho biết.