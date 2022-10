Điều động Giám đốc Công an Bến Tre làm Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa

Thứ Năm, ngày 13/10/2022 13:04 PM (GMT+7) Chia sẻ

Ngày 13/10, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, chủ trì buổi lễ.

Dự buổi lễ có đồng chí Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre; đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Bến Tre và một số đơn vị trực thuộc Bộ. Về phía Cục An ninh Nội địa, có Thiếu tướng Phạm Ngọc Việt, Cục trưởng Cục An ninh nội địa; các đồng chí trong Đảng uỷ, lãnh đạo Cục và CBCS trong đơn vị.

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thứ trưởng Lương Tam Quang trao Quyết định, tặng hoa và chúc mừng Đại tá Võ Hùng Minh đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục An ninh Nội địa

Tại buổi lễ, thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thứ trưởng Lương Tam Quang đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Võ Hùng Minh, Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục An ninh Nội địa.

Thứ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lương Tam Quang chúc mừng đồng chí Võ Hùng Minh đã có những cố gắng, nỗ lực trong thời gian qua, được lãnh đạo Bộ Công an ghi nhận; điều động giữ chức vụ công tác mới.

Chỉ đạo một số nhiệm vụ, Thứ trưởng Lương Tam Quang đề nghị Đại tá Võ Hùng Minh phát huy kinh nghiệm, trí tuệ của bản thân, tiếp tục trau dồi, tiếp thu, nâng cao năng lực công tác, sớm hòa nhập với nhiệm vụ mới. Cùng với Đảng ủy, lãnh đạo Cục An ninh nội địa tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiệp vụ cơ bản; tăng cường quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Công an các đơn vị, địa phương trong công tác nghiệp vụ; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế trong công tác, góp phần tích cực bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Thứ trưởng Lương Tam Quang cùng các đại biểu chúc mừng Đại tá Võ Hùng Minh, Phó cục trưởng Cục An ninh nội địa

Đối với tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Cục An ninh nội địa đề nghị các đồng chí phát huy tinh thần trách nhiệm cá nhân; tạo mọi điều kiện, giúp đỡ đồng chí Võ Hùng Minh sớm ổn định công việc, phát huy năng lực, sở trường trên cương vị công tác mới - Thứ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Võ Hùng Minh, Phó cục trưởng Cục An ninh nội địa trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an. Trên cương vị công tác mới, Đại tá Võ Hùng Minh khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu không ngừng để nhanh chóng tiếp cận với công việc, hoàn thành chức trách và nhiệm vụ được giao.

Đại tá Võ Hùng Minh, sinh năm 1966, quê quán xã Phú An, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Tháng 8/1984, đồng chí công tác tại Công an tỉnh Sông Bé. Trải qua các vị trí công tác khác nhau, Đội trưởng Phòng Bảo vệ Chính trị I, Công an tỉnh Bình Phước; Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng (tháng 5/2003) Phòng Bảo vệ Chính trị I, Công an tỉnh Bình Phước; Trưởng Công an huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước; từ tháng 10/2014 - 10/2019, đồng chí được bổ nhiệm là Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước; từ tháng 10/2019, đến nay là Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre.

Nguồn: https://cand.com.vn/lanh-dao-bo-cong-an/dieu-dong-giam-doc-cong-an-ben-tre-lam-pho-cuc-truong-cu...Nguồn: https://cand.com.vn/lanh-dao-bo-cong-an/dieu-dong-giam-doc-cong-an-ben-tre-lam-pho-cuc-truong-cuc-an-ninh-noi-dia--i670781/