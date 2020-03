Điều động, bổ nhiệm nhiều nhân sự chủ chốt Công an tỉnh Quảng Nam

Thứ Tư, ngày 25/03/2020 06:49 AM (GMT+7)

Ngày 24-3, Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam về việc điều động, bổ nhiệm lãnh đạo của công an tỉnh này.

Theo các quyết định điều động, bổ nhiệm, đại tá Phan Văn Tri, Trưởng phòng Tham mưu, nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị Công an tỉnh Quảng Nam; thượng tá Nguyễn Chí Thanh, Phó Trưởng phòng Tham mưu, giữ chức vụ Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh.

Thượng tá NguyễnTrường Sơn, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, giữ chức vụ Trưởng Công an TP Tam Kỳ - Ảnh: Công an Quảng Nam

Thượng tá NguyễnTrường Sơn, Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam, đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an TP Tam Kỳ; thượng tá Hà Thế Xuyên, Phó Trưởng Công an thị xã Điện Bàn, đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh; trung tá Trần Thế Dũng, Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự Công an thị xã Điện Bàn, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng Công an thị xã Điện Bàn.

Cũng theo các quyết định, trung tá Lê Thanh Phát, Phó Trưởng Công an huyện Tiên Phước, được bổ nhiệm làm Trưởng Công an huyện Tiên Phước; trung tá Trần Chí Cường, Đội trưởng Đội Tổng hợp Công an huyện Tiên Phước, giữ chức Phó Trưởng Công an huyện này.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và tặng hoa chúc mừng các nhân sự mới - Ảnh: Công an Quảng Nam

Trước đó, ngày 20-3, Công an tỉnh Quảng Nam cũng đã tổ chức lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an. Cụ thể, điều động thượng tá Nguyễn Thành Nhân, Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Nam, đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an tỉnh; thượng tá Lê Hồng Tiến, Phó Giám thị, giữ chức vụ Giám thị Trại Tạm giam Công an tỉnh; trung tá Trần Ngọc Trung, Phó trưởng Công an huyện Tiên Phước, giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh.

