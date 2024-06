Điều động, bổ nhiệm nhân sự chủ chốt ở 4 tỉnh, thành phía Nam

Chủ tịch TPHCM trao quyết định bổ nhiệm cán bộ chủ chốt

Chiều 27/5, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi chủ trì Lễ trao quyết định công tác cán bộ.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi trao quyết định cho ông Quách Ngọc Tuấn. Ảnh: Việt Dũng

Tại buổi lễ, ông Phan Văn Mãi trao quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Quách Ngọc Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức hành chính nhà nước và Công vụ, Văn phòng Chính phủ giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM.

Trước đó, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã có quyết định thuyên chuyển ông Quách Ngọc Tuấn đến nhận công tác tại UBND TPHCM để đảm nhận chức vụ mới từ ngày 1/6.

Bí thư Thành ủy TPHCM nhận thêm nhiệm vụ

Thành ủy TPHCM vừa có quyết định thành lập Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo đó, Tiểu ban Văn kiện gồm 22 người. Trong đó, ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM làm Trưởng Tiểu ban.

Ông Phan Văn Mãi, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM làm Phó trưởng Tiểu ban.

Ông Nguyễn Hồ Hải, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM làm Phó trưởng Tiểu ban Thường trực.

Phó bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thị Lệ và Phó bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc cũng đảm nhận nhiệm vụ Phó trưởng Tiểu ban.

Bình Dương trao các quyết định về công tác cán bộ

Chiều 27/5, Tỉnh Đoàn Bình Dương và Thành uỷ Dĩ An đã tổ chức trao các quyết định về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, thành phố Dĩ An đã trao quyết định bổ nhiệm ông Trần Thanh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bình An giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố Dĩ An kể từ tháng 6/2024.

Thành ủy Dĩ An trao quyết định bổ nhiệm cán bộ

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bình Dương đã trao quyết định cử anh Nguyễn Thanh Liêm, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn đi đào tạo thực tế ở cơ sở trong thời gian ít nhất 12 tháng và chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Thành Đoàn Dĩ An nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Trao quyết định cử chị Bùi Thị Phương Trâm, chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn đi đào tạo thực tế ở cơ sở thời gian ít nhất 18 tháng và chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành Đoàn Dĩ An nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Bổ nhiệm nữ trưởng phòng làm Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai

Ngày 30/5, Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức hội nghị triển khai quyết định về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai đã công bố các quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh Phương, Trưởng phòng Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng, Ban Nội chính Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh trao các quyết định bổ nhiệm cán bộ

Bổ nhiệm lại bà Lê Thị Cát Hoa giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh đến khi đủ tuổi nghỉ hưu. Bổ nhiệm ông Tạ Văn Soát, Trưởng khoa Lý luận cơ sở, Trường Chính trị tỉnh giữ chức vụ Phó hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh.

Các quyết định bổ nhiệm có hiệu lực kể từ ngày 1/6.

Bà Rịa - Vũng Tàu điều động, bổ nhiệm 8 cán bộ chủ chốt

Ngày 31/5, Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định về công tác cán bộ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu điều động, bổ nhiệm ông Phạm Văn Quyền - Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Đức giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Thời gian giữ chức vụ 5 năm kể từ ngày 1/6.

Điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thắng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh. Thời gian giữ chức vụ 5 năm kể từ ngày 1/6.

Lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các cán bộ chủ chốt được điều động, bổ nhiệm.

Điều động, chỉ định ông Trần Thanh Huyền, Trưởng phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Đất Đỏ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy Côn Đảo, nhiệm kỳ 2020 - 2025 kể từ ngày 1/6/2024 và giới thiệu ứng cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Nhân - Phó chánh Thanh tra tỉnh giữ chức vụ Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh. Thời gian giữ chức vụ 5 năm kể từ ngày 1/6.

Chủ tịch UBND tỉnh điều động ông Trần Hữu Phúc, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh giữ chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kể từ ngày 1/6. Thời gian giữ chức vụ kể từ ngày bổ nhiệm đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Điều động, bổ nhiệm ông Đặng Sơn Hải - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Thời gian giữ chức vụ 5 năm kể từ ngày 1/6.

Điều động, bổ nhiệm ông Phạm Quốc Đăng - Phó Giám đốc Sở Tư pháp giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Thời gian giữ chức vụ 5 năm kể từ ngày 1/6.

Điều động, bổ nhiệm ông Huỳnh Trung Sơn - Phó Chủ tịch UBND huyện Côn Đảo giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Công thương. Thời gian giữ chức vụ 5 năm kể từ ngày 1/6.

