Diễn biến mới vụ ô tô gây tai nạn kinh hoàng tại cây xăng ở đường Láng

Sau nhiều ngày điều tra, cơ quan công an đã thực hiện quy trình tố tụng đối với tài xế Hán - người gây ra vụ ô tô “càn quét” cây xăng.

Liên quan đến vụ ô tô “càn quét” cây xăng ở Hà Nội, ngày 28/8, một lãnh đạo Công an quận Đống Đa, TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam tài xế Ngô Công Hán (SN 1987, quê Bắc Ninh; hiện trú tại xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội) về tội Vi phạm quy định về tham gia phương tiện giao thông đường bộ.

Tài xế Ngô Công Hán đầu thú vào tối 12/8

“Trước mắt, chúng tôi đã khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng đối với tài xế Hán để phục vụ công tác điều tra. Hiện chúng tôi vẫn đang tiếp tục củng cố hồ sơ, căn cứ tỉ lệ thương tích cũng như thiệt hại cụ thể mà tài xế này gây ra trong vụ tai nạn để xử lý theo quy định”, vị lãnh đạo này thông tin.

Trước đó, khoảng 21h55 tối 12/8, tài xế Hán điều khiển xe ô tô BKS: 30H - 758.03 đã bất ngờ lao thẳng vào cây xăng ở đường Láng, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa. Thời điểm “càn quét” cây xăng, ô tô này đã tông hàng loạt xe máy và người dân, trong đó có 2 nhân viên cây xăng khiến 8 người bị thương.

Hiện trường vụ ô tô “càn quét” cây xăng

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an phường Thịnh Quang, Công an quận Đống Đa đã phong toả hiện trường, hỗ trợ đưa người bị thương đi cấp cứu đồng thời đưa tài xế Hán về trụ sở làm việc. Tại đây, qua kiểm tra, lực lượng công an xác định người này đã vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,9mg/lít khí thở.

Sau khi gây ra vụ tài nạn, tài xế Hán đã đầu thú và khai nhận bản thân trước khi gây ra vụ tai nạn giao thông đã uống bia ở 540 đường Láng. Khi điều khiển xe tới cây xăng đường Láng, tài xế Hán đã không làm chủ được tay lái và tông thẳng vào cây xăng khiến 8 người, trong đó có 2 nhân viên cây xăng bị thương.

Quá trình điều trị tại bệnh viện, sức khoẻ của các nạn nhân đã cơ bản ổn định. Qua giám định thương tích, 2 người bị thương nhẹ, 6 người còn lại có thương tích khoảng 6 - 7%.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định.

