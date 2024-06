Diễn biến đợt nắng nóng tuần tới ở miền Bắc

Phó trưởng phòng dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Trần Thị Chúc cho biết, tháng 6, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5-1 độ C, riêng khu vực Trung và Nam Trung Bộ có nơi cao trên 1 độ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Tuần tới miền Bắc xuất hiện nắng nóng gay gắt.

Ở khu vực Bắc Bộ, trong tháng 7, 8/2024, nắng nóng có khả năng xuất hiện nhiều hơn so với trung bình nhiều năm, với khoảng 4 - 6 đợt nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ trung bình tháng ở mức cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5 - 1,0 độ C. Các tháng 11, 12/2024, nhiệt độ trung bình ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm. Nắng nóng đỉnh điểm có nơi lên đến 40 độ C gây ảnh hưởng rất lớn đến sức khoẻ, cuộc sống người dân.

Các mô hình dự báo nhận định, tại miền Bắc, nắng nóng có thể trở lại cục bộ vào ngày 12/6. Đợt nắng nóng này kéo dài khoảng 2-3 ngày rồi lại đan xen các đợt mưa. Đến khoảng ngày 19/6 có thể xuất hiện nắng nóng trở lại nhưng cũng chỉ tồn tại ít ngày rồi lại có mưa dông.

Thời tiết tuần tới, cơ quan khí tượng cho biết, khu vực Bắc Bộ hôm nay có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi và trung du có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Từ đêm 08/6 đến ngày 10/6 có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to.

Từ ngày 11-14/6 ngày nắng, vùng đồng bằng có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh; vùng núi, trung du cần đề phòng khả năng xảy ra lũ quét và trượt lở đất. Từ ngày 08-10/6, trên các sông suối khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện 01 đợt lũ với biên độ lũ lên phổ biến từ 1-3m.

Khu vực Trung Bộ từ ngày 08-14/6 ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng từ chiều tối 08-11/6 có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Mực nước các sông ở khu vực Trung Bộ biến đổi chậm.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ từ ngày 08-14/6 ngày nắng gián đoạn, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Mực nước các sông ở khu vực Tây Nguyên biến đổi chậm; các sông Nam Bộ dao động theo thủy triều.

Khu vực Hà Nội ngày 08/6 có mưa rào và dông rải rác, từ đêm 08/6 đến ngày 10/6: có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to. Từ ngày 11-14/6, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định hải văn, từ chiều tối ngày 09/6 sóng tại khu vực Bình Định - Bình Thuận có xu hướng tăng dần, sau lan sang các khu vực Giữa và Bắc Biển Đông, độ cao sóng dao động từ 2,0 - 3,5m, biển động.

