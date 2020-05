Dịch COVID-19 sáng 17/5: Quốc gia đầu tiên ở châu Âu tuyên bố hết dịch

Chủ Nhật, ngày 17/05/2020 10:00 AM (GMT+7)

Hôm 15/5, Slovenia chính thức tuyên bố hết dịch COVID-19, trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên làm được điều này.

Mời độc giả đón đọc bản tin tổng hợp về dịch bệnh COVID-19 vào lúc 10h và 20h hằng ngày, trên mục Tin tức trong ngày.

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 (Số liệu cập nhật lúc 11:34 17/05/2020) - Nguồn: Bộ Y tế & Worldometers (Số liệu cập nhật lúc17/05/2020) - Nguồn: Bộ Y tế & Worldometers Thế giới Việt Nam Mỹ Ý Đức Anh Ca nhiễm bệnh Ca tử vong Ca khỏi bệnh STT Tỉnh Ca nhiễm Ca tử vong Ca khỏi bệnh

+ Hôm 15/5, Slovenia chính thức tuyên bố hết dịch COVID-19, trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên làm được điều này. Những người đến Slovenia từ các quốc gia khác thuốc Liên minh châu Âu (EU) sẽ không cần tự cách ly, với điều kiện họ không rời EU trong hơn hai tuần gần đây. Tuy nhiên, công dân nước ngoài nếu có biểu hiện nhiễm COVID-19 thì vẫn không được phép nhập cảnh vào nước này.

Trong 2 tuần vừa qua, Slovenia chỉ ghi nhận 35 ca nhiễm COVID-19. Hệ số lây nhiễm COVID-19 (R0) tại nước này đã giảm xuống dưới 1.

Người dân tại Slovenia vẫn sẽ phải tuân thủ các biện pháp hạn chế tiếp xúc xã hội để ngăn COVID-19 lây lan như: đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, giữ khoảng cách tối thiểu 1,5 mét và khử trùng tay khi ở nơi công cộng.

+ Tính đến 10h sáng 17/5, Việt Nam ghi nhận 318 người nhiễm COVID-19. Như vậy, đã qua 31 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, 260 ca đã được khỏi bệnh; trong 58 bệnh nhân đang điều trị, 4 ca âm tính lần 1, 12 ca âm tính lần 2 trở lên, 42 ca vẫn dương tính.

+ Chiều 16/5, Đoàn công tác của Bộ Y tế do PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Đội trưởng Đội cơ động phản ứng nhanh của Bộ Y tế làm Trưởng đoàn cùng các thành viên kiểm tra và làm việc với BVĐK tỉnh Thái Bình về điều trị bệnh nhân COVID-19- nơi đang điều trị 25 bệnh nhân COVID-19.

Đoàn công tác của Bộ Y tế đề nghị BVĐK tỉnh Thái Bình chuyển 2 ca bệnh nhiễm COVID-19 về BV Bệnh nhiệt đới TW do có diễn biến nặng.

+ Ngày 17/5, thông tin từ Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, công an huyện này vừa ra quyết định xử phạt 2 triệu đồng đối với ông Phạm Đại Dũng, Chủ tịch UBND xã Hương Lâm về hành vi đánh bạc trong thời điểm cả nước đang chống dịch COVID-19.

Ngoài ông Dũng còn có ông Võ Tá Hương bị xử phạt 2 triệu đồng và 7 người còn lại bị xử phạt 1,5 triệu đồng/người.

+ Thủ tướng Nhật Shinzo Abe hôm 15/5 cho hay, cùng với Liên minh châu Âu, nước này sẽ kêu gọi một cuộc điều tra về cách phản ứng ban đầu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đối với dịch COVID-19, theo báo South China Morning Post.

Ông Abe cho biết đề nghị này sẽ được đưa ra tại cuộc họp toàn thể của WHO bắt đầu vào ngày 18/5.

+ Công ty dược phẩm Sorento Therapeutics có trụ sở tại California (Mỹ) cho biết, họ đã phát hiện loại kháng thể mang số hiệu STI-1499 với 100% khả năng ngăn chặn được COVID-19 và loại bỏ virus ra khỏi cơ thể người trong vòng 4 ngày.

+ Đến ngày 16/5, Ấn Độ đã ghi nhận 85.940 ca nhiễm COVID-19, vượt qua Trung Quốc (82.941 trường hợp). Số người nhiễm virus tại Ấn Độ vẫn tiếp tục tăng, bất chấp những nỗ lực của chính phủ làm giảm tỷ lệ lây nhiễm bằng một lệnh phong tỏa cả nước 1,3 tỷ dân.

Mặc dù số ca nhiễm tăng cao, nhưng tỷ lệ tử vong do COVID-19 tại Ấn Độ đang duy trì ở mức tương đối thấp. Đến ngày 16/5, Ấn Độ chỉ ghi nhận 2.752 trường hợp tử vong do dịch bệnh, so với 4.600 người tử vong do virus tại Trung Quốc.

Chính quyền của Thủ tướng Narendra Modi đang cân nhắc sẽ tiếp tục gia hạn lệnh phong tỏa cả nước đã được áp dụng từ 12 giờ đêm ngày 24/3.

+ Thạch Chính Lệ - nhà khoa học nữ đứng đầu những nghiên cứu về virus trên dơi thuộc Phòng thí nghiệm virus Vũ Hán khẳng định, dơi móng ngựa Trung Quốc chính là vật chủ tự nhiên của SARS-CoV-2.

ACE2 là thụ thể có vai trò quan trọng giúp SARS-CoV-2 liên kết và xâm nhập vào cơ thể người. Các nghiên cứu trước đó của bà Thạch cho thấy có sự tương đồng cao giữa SARS-CoV-2 và các loại virus được tìm thấy trong dơi móng ngựa tại Trung Quốc.

Chính quyền của Tổng thống Donald Trump từng nhiều lần cáo buộc COVID-19 xuất phát từ Phòng thí nghiệm virus Vũ Hán, trong khi Trung Quốc và đại diện cơ sở nghiên cứu nói trên liên tục phủ nhận điều này.

“Tôi lấy tính mạng của mình thề rằng SARS-CoV-2 không có liên quan gì đến phòng thí nghiệm nơi tôi làm việc”, bà Thạch khẳng định trên mạng xã hội WeChat.

Nguồn: http://danviet.vn/dich-covid-19-sang-17-5-quoc-gia-dau-tien-o-chau-au-tuyen-bo-het-dich-50202017...Nguồn: http://danviet.vn/dich-covid-19-sang-17-5-quoc-gia-dau-tien-o-chau-au-tuyen-bo-het-dich-5020201759593328.htm