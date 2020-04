Dịch Covid-19 sáng 10/4: Sức khỏe của Thủ tướng Anh tiến triển tốt

Thủ tướng Anh Boris Johnson đã rời phòng chăm sóc tích cực nhưng chưa thể sớm ra viện vì những triệu chứng nhiễm Covid-19 kéo dài.

+ Theo CNN, phát ngôn viên văn phòng Thủ tướng Anh ngày 9/4 cho biết, ông Boris Johnson đã rời phòng chăm sóc tích cực nhưng chưa thể sớm ra viện vì những triệu chứng nhiễm Covid-19 kéo dài.

Văn phòng Thủ tướng Anh khẳng định “ông Johnson đang có tinh thần rất tốt, cực kỳ thoải mái”.

Thủ tướng Anh Boris Johnson, 55 tuổi được đưa đến bệnh viện St Thomas, London hôm 5/4 do bộc lộ các triệu chứng có phần nặng hơn sau 10 ngày nhiễm Covid-19.

Đến ngày 6/4, sức khỏe của ông Johnson xấu đi và được đưa vào phòng chăm sóc tích cực (ICU).

+Tính đến 9h30 sáng 10/4, Việt Nam ghi nhận 255 ca nhiễm Covid-19 (không tăng ca nào so với 12h trước), trong đó 128 người đã khỏi bệnh, chưa có trường hợp nào tử vong.

+ Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, số ca có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính với SARS-CoV-2 là 17 ca; 2 lần âm tính là 18 ca.

Dự kiến trong ngày 10/4, 14 bệnh nhân sẽ được công bố điều trị khỏi Covid-19. Cụ thể: 10 bệnh nhân tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2; 1 bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh; 1 bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng; 2 bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận.

+ Một cán bộ ngoại giao của Đại sứ quán Việt Nam tại CH Pháp đã mắc Covid-19. Cán bộ này đã được Đại sứ quán phối hợp với các cơ quan chức năng và cơ sở y tế địa phương, giám sát y tế và điều trị phù hợp. Hiện nay, tình trạng sức khỏe của cán bộ ngoại giao đã ổn định và có thể sinh hoạt bình thường.

+ Bệnh nhân (BN) nhiễm Covid-19 số 254 ở thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh (Hà Nội), là hàng xóm có tiếp xúc gần với bệnh nhân số 243 và 250. Người đàn ông 51 tuổi này đang điều trị chạy thận tại Bệnh viện Thận Hà Nội.

Cơ quan chức năng và Bệnh viện Thận Hà Nội đã rà soát, kết quả xác định, có 45 trường hợp là người tiếp xúc gần (F1) của BN254. Trong đó, 28 người là nhân viên y tế, 17 người là bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện. Hiện số này đang được cách ly theo đúng quy định.

+ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại TP.HCM cho biết, đã 6 ngày liên tục (từ ngày 4 - 9/4), TP không ghi nhận thêm ca nhiễm Covid-19 mới. Đây là tín hiệu đáng mừng, nhưng cũng là lý do khiến một số người dân, đơn vị đang có biểu hiện chủ quan, lơ là các biện pháp phòng, chống dịch.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm đã ra văn bản yêu cầu các quận/huyện cần tiếp tục quán triệt tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về giãn cách xã hội; tuyệt đối không được lơ là, chủ quan trong phòng, chống dịch, nhất là tại các địa điểm đông người như siêu thị, khu công nghiệp, khu chế xuất,…

+ Bộ Y tế đã giao Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cùng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương và hệ thống các bệnh viện chuyên ngành huyết học nghiên cứu tách chiết huyết tương từ người khỏi, để điều trị cho các bệnh nhân nặng theo phác đồ được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo.

+ Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern tuyên bố chiến thắng trước đại dịch Covid-19 sau khi nước này chỉ ghi nhận thêm 29 ca nhiễm mới ngày 9/4. Đây được coi là một bước ngoặt sau khi dịch bệnh bắt đầu xuất hiện ở New Zealand cách đây 6 tuần.

New Zealand đến nay chỉ ghi nhận 992 ca nhiễm Covid-19 và 1 ca tử vong. Bà Ardern nói, sẽ nới lỏng các quy định vào tuần tới. Người dân có thể đi làm trở lại nếu chủ doanh nghiệp đảm bảo tuân thủ các biện pháp an toàn.

+ Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cho biết, quốc gia này đã lên đỉnh dịch và giờ là lúc bắt đầu giảm xuống. Tây Ban Nha sẽ sớm bắt đầu giai đoạn nới lỏng các biện pháp phỏng toả để giảm nhẹ tác động của đại dịch Covid-19 tuy nhiên, tình trạng khẩn cấp vẫn được kéo dài đến ngày 26/4.

Tây Ban Nha là nước bị dịch Covid-19 tấn công nghiêm trọng thứ hai thế giới, sau Mỹ. Hơn 150.000 ca nhiễm bệnh và hơn 15.000 đã tử vong vì dịch, tính đến sáng 10/4.

+ Các nhà khoa học tại Đức mới đây chỉ ra rằng, số lượng Covid-19 phát triển mạnh mẽ trong cổ họng của người nhiễm. Điều này là một trong những nguyên nhân quan trọng giải thích lý do vì sao Covid-19 có khả năng lây lan mạnh hơn nhiều lần hơn so với SARS do việc bị nhiễm virus từ các giọt bắn từ cổ họng là rất dễ dàng.

+ Theo Daily Mail, các nguồn tin thân cận từ hoàng gia Ả Rập Saudi cho biết đã có ít nhất 150 thành viên nhiễm Covid-19. Quốc vương Salman và thái tử Mohammed bin Salman chủ động tự cách ly.

