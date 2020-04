Đề xuất quy định bắt buộc ô tô phải lắp camera lùi

Chủ Nhật, ngày 26/04/2020 10:20 AM (GMT+7)

Bộ Công an đề xuất các loại ô tô phải đảm bảo 12 điều kiện kỹ thuật theo quy định mới được ra đường, trong đó buộc phải có camera lùi.

Bộ Công an đề xuất quy định ô tô bắt buộc phải có camera lùi từ năm 2025 trở đi

Trong dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông, Bộ Công an đề xuất các loại ô tô phải đảm bảo 12 điều kiện về chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường thì mới được phép tham gia giao thông.

Cụ thể, ô tô phải có đủ hệ thống hãm có hiệu lực; có hệ thống lái có hiệu lực; tay lái của ô tô ở bên trái của xe; trường hợp ô tô của người nước ngoài đăng ký tại nước ngoài có tay lái ở bên phải tham gia giao thông tại Việt Nam thực hiện theo quy định của Chính phủ;

Ngoài ra, ô tô phải có đủ đèn chiếu sáng gần và xa, đèn soi biển số, đèn báo hãm, đèn tín hiệu; có vành, lốp đúng kích cỡ và đúng tiêu chuẩn kỹ thuật của từng loại xe; có đủ gương chiếu hậu và các trang bị, thiết bị khác bảo đảm tầm nhìn, khả năng quan sát cho người điều khiển…

Đặc biệt, Bộ Công an đề xuất ô tô phải có camera quan sát khi lùi xe (lộ trình thực hiện bắt đầu từ ngày 1/1/2025).

Đồng thời, ô tô chở người đến 9 chỗ ngồi phải có trang bị túi khí tại vị trí ngồi của người lái xe và vị trí của người ngồi hàng ghế phía trước trong xe.

Về niên hạn sử dụng, dự thảo quy định không quá 25 năm đối với ô tô chở hàng; không quá 20 năm đối với ô tô chở người từ 10 chỗ trở lên.

Niên hạn sử dụng của ô tô được tính bắt đầu từ năm sản xuất xe. Một số trường hợp đặc biệt khi được Thủ tướng Chính phủ cho phép, niên hạn sử dụng được tính từ năm đăng ký ô tô lần đầu…

Cũng theo dự thảo, việc sản xuất, lắp ráp, cải tạo, sửa chữa, bảo dưỡng và nhập khẩu xe cơ giới tham gia giao thông đường bộ phải tuân theo quy định về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Không được cải tạo các ô tô khác thành ô tô chở khách.

Chủ phương tiện không được tự thay đổi kết cấu, tổng thành, hệ thống của xe không đúng với thiết kế của nhà chế tạo hoặc thiết kế cải tạo đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Chủ phương tiện, người lái xe ô tô chịu trách nhiệm duy trì tình trạng an toàn kỹ thuật của phương tiện theo tiêu chuẩn quy định khi tham gia giao thông đường bộ giữa hai kỳ kiểm định.

