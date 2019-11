Đề xuất giáng cấp, điều chuyển công tác đại úy "náo loạn" sân bay Lê Thị Hiền

Thứ Ba, ngày 05/11/2019 19:56 PM (GMT+7)

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc cho biết, Công an Hà Nội đã dự kiến căn cứ vào hành vi sai phạm, quy định của Bộ Công an dự kiến hạ cấp bậc hàm từ đại úy xuống trung úy; điều chuyển đại úy Lê Thị Hiền xuống nhận công tác ở vị trí không tiếp dân.

Đại úy Lê Thị Hiền "đại náo" sân bay Tân Sơn Nhất

Liên quan đến vụ việc đại úy Lê Thị Hiền (36 tuổi, Cẩm Thủy, Thanh Hóa là cán bộ thuộc Đội CSGT - TT - PƯN Công an quận Đống Đa) “đại náo” tại Sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM), chiều muộn ngày 5/11 trong phiên họp báo Chính phủ, thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an đã có những thông tin về hướng xử lý.

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc cho biết, báo cáo mới đây của Công an thành phố Hà Nội gửi Bộ Công an, Công an Hà Nội đã dự kiến căn cứ vào hành vi sai phạm, quy định của Bộ Công an dự kiến hạ cấp bậc hàm từ đại úy xuống trung úy; điều động đại úy Lê Thị Hiền xuống nhận công tác ở vị trí không tiếp dân.

"Hiện lãnh đạo Bộ Công an đang giao cơ quan chức năng của Bộ xác định hành vi và căn cứ quy định xử lý để có quyết định theo đúng quy định hiện hành", Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh.

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc tại phiên họp báo Chính phủ ngày 5/11.

Trước đó, theo Trung tâm an ninh hàng không Tân Sơn Nhất, khoảng 13 giờ 35 chiều 11/8, hành khách Lê Thị Hiền cùng 2 người đến làm thủ tục bay từ TP.HCM đi Hà Nội. Do mâu thuẫn về việc gửi hành lý, bà Hiền đã to tiếng, nói những lời thô tục với các nhân viên hàng không.

Ngày 17/8, Đồn công an cảng Tân Sơn Nhất đã lập biên bản và xử phạt hành chính 200.000 đồng đối với bà Hiền. Cục Hàng không đã giao Phòng An ninh cân nhắc bổ sung hình phạt cấm bay hoặc áp dụng kiểm tra an ninh đặc biệt đối với bà Hiền.

Ngày 23/8, sau khi sự việc được báo chí phản ánh, thượng tá Nguyễn Văn Thi, Phó trưởng Công an quận Đống Đa (Hà Nội), cho biết đơn vị này đã ra quyết định đình chỉ công tác 30 ngày đối với đại úy Lê Thị Hiền để kiểm điểm, làm rõ việc người này có hành vi, lời nói không chuẩn mực với nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất.

Ngày 24/8, Cục Hàng không Việt Nam quyết định cấm vận chuyển bằng đường hàng không từ ngày 27/8 đến 26/8/2020 và kiểm tra trực quan bắt buộc 12 tháng tiếp theo từ 27/8/2020 đến 26/8/2021 đối với bà Lê Thị Hiền.

Bà Lê Thị Hiền bị cấm bay do có hành vi vi phạm kỷ luật, trật tự, gây rối tại cảng hàng không, sân bay như to tiếng, không hợp tác, có lời lẽ thô tục xúc phạm, mạt sát, dùng tay nắm tóc, dùng chân đạp vào người nhân viên an ninh hàng không đang làm nhiệm vụ.

Các hãng hàng không của Việt Nam và nước ngoài khai thác tại Việt Nam trên các chuyến bay nội địa và quốc tế xuất phát từ Việt Nam không được vận chuyển bà Lê Thị Hiền theo thời hạn nêu trên.