Đề xuất cho phép Hà Nội cắt điện, nước tại địa điểm vi phạm

“Không hợp thức hóa chung cư mini trong Luật Nhà ở” Tại phiên họp, Chủ tịch QH Vương Đình Huệ đề nghị Ủy ban Pháp luật rà soát dự án Luật Nhà ở (sửa đổi). “Dứt khoát không hợp thức hóa chung cư mini trong Luật Nhà ở. Bây giờ lại biến thành một điều khác trong Luật Nhà ở (sửa đổi) trình QH thông qua đây” - ông Huệ nói và cho biết trước đây có một điều quy định về chung cư mini, dự thảo luật hiện nay vẫn giữ nhưng chuyển thành tên khác. “Tôi có nghe thế nhưng chưa xem xét. Các đồng chí phải rà soát” - Chủ tịch QH nhấn mạnh. Phát biểu sau đó, Bí thư Thành ủy TP Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho rằng qua vụ cháy chung cư mini vừa rồi mới thấy “vô cùng bất cập”. Theo ông, tòa nhà được cấp phép sáu tầng nhưng xây tới chín tầng là vi phạm. Tuy nhiên, trong điều kiện hạ tầng giao thông khu vực này thì việc cho phép xây đến sáu tầng cũng vô cùng bất cập. “Những việc trong quy chuẩn, tiêu chuẩn và quy hoạch đã có, chúng tôi đề nghị tiếp tục giao cho Hà Nội quyết định những vấn đề cụ thể thì mới đảm bảo an ninh, an toàn lâu dài được” - ông Dũng đề nghị. Về việc này, Chủ tịch QH ủng hộ cho phép Hà Nội có thẩm quyền quy định những khác biệt so với nơi khác. “Như giao thông, bây giờ chờ Bộ KH&CN quy định tiêu chuẩn khí thải của xe máy thì còn lâu. Nếu không quy định thẩm quyền của thủ đô thì lộ trình chuyển đổi xe (đổi xe cũ lấy xe mới), lộ trình hạn chế dần xe máy và phương tiện cá nhân để phát triển giao thông công cộng… không làm được” - ông Vương Đình Huệ nói.