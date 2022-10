Đề xuất cấm lưu thông dưới dạ cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh

Việc cấm phương tiện lưu thông dưới dạ nhịp chính cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh nhằm đảm bảo an toàn kết cấu cầu vượt khi chờ khắc phục sự cố võng nhịp cầu chính.

Đề xuất này nằm trong phương án đảm bảo an toàn cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh vừa được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP HCM (Ban quản lý dự án) trình lần 2 cho Sở Giao thông vận tải (Sở GTVT).

Trước đó, phương án đảm bảo an toàn cầu vượt do Ban quản lý dự án trình lần 1 nhưng không được Sở GTVT và nhiều chuyên gia đồng thuận vì tính khả thi không cao.

Với phương án trình lần 2, Ban quản lý dự án đề xuất chia 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1: Đảm bảo an toàn công trình, hạn chế các hư hỏng tiếp tục phát sinh và giữ an toàn về con người, tránh những biến chuyển bất lợi, nguy hiểm. Theo đó, ưu tiên sử dụng hệ dàn giáo định hình, khung chống đảm bảo đủ khả năng chịu lực để chống đỡ toàn bộ nhịp chính cầu vượt. Do nền đất khu vực cầu yếu nên cần đảm bảo khả năng chịu lực của nền. Ngoài ra sẽ bố trí thép dày 10mm trên mặt đường bê tông nhựa, gia cố nền đường bằng cừ tràm và tấm bê tông dày 10cm tại các vị trí đào hiện hữu. Giai đoạn 1 thực hiện trong 10 ngày.

Giai đoạn 2: Sửa chữa, khôi phục hệ thống cáp giằng bằng việc lắp đặt hệ thống neo tạm trên đỉnh trụ, căng cáp tạm, đổ bê tông neo cáp giằng thay thế... Sau cùng là kiểm định, thử tải cầu, hoàn trả mặt bằng. Giai đoạn 2 thực hiện trong 35 ngày.

Sắp tới khả năng sẽ cấm phương tiện lưu thông dưới dạ cầu nhịp chính để sửa chữa cầu

Theo Ban quản lý dự án, giai đoạn 2 là dự kiến, cần khảo sát, đánh giá một cách kỹ lưỡng để đủ cơ sở lập phương án sửa chữa khôi phục một cách chi tiết, phù hợp với điều kiện làm việc chịu lực của kết cấu công trình và sẽ được lập, báo cáo sau.

Để phục vụ cho công tác đảm bảo an toàn trong giai đoạn sửa chữa cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh, Ban quản lý dự án đề xuất Sở GTVT hỗ trợ phương án phân luồng giao thông. Cụ thể như sau:

Phân luồng giao thông từ xa:

- Hướng ôtô lưu thông: Cầu Sài Gòn – Điện Biên Phủ - quay đầu tại giao lộ Điện Biên Phủ và Nguyễn Văn Thương (hoặc tại vòng xoay Hàng Xanh) – Điện Biên Phủ - rẽ phải đường dân sinh dọc cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh.

- Hướng xe máy lưu thông: Cầu Sài Gòn Điện Biên Phủ - quay đầu tại ngã tư Hàng Xanh – Điện Biên Phủ - hẻm 602 Điện Biên Phủ (đường D1 nối dài)- Nguyễn Hữu Cảnh.

Riêng phần dưới cầu: Cấm người và phương tiện lưu thông dưới dạ cầu. Để hạn chế ùn tắc giao thông, đề xuất Sở GTVT cho phép cải tạo đường quay đầu hiện hữu làm đường tạm cho hướng Nguyễn Hữu Cảnh ra Xa lộ Hà Nội.

Ngoài ra mở dải phân cách tại hẻm 602 Điện Biên Phủ sang khu Vinhomes Tân Cảng thành ngã tư điều tiết bằng đèn tín hiệu, lắp đặt thêm các bảng hướng dẫn tại đường nội bộ khu Vinhomes, Điện Biên Phủ, Nguyễn Hữu Cảnh…

Trước đó, quá trình khảo sát thực địa tại cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh, Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông đường bộ - Sở GTVT đã phát hiện sự cố nhịp chính cầu bị võng do 4 bó cáp dự ứng lực neo giữ trụ T24 đến T25 nằm sâu dưới đất bị đứt. Ngay khi phát hiện, Sở GTVT đã cấm xe tải và xe khách trên 16 chỗ qua cầu, sau đó là cấm tất cả phương tiện qua cầu để đảm bảo an toàn.

