Đề xuất: Bộ trưởng Công an có quyền ngừng các chuyến bay ở tình huống khẩn cấp

Trách nhiệm của Bộ Công an Dự thảo đề xuất Bộ Công an có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan, UBND các tỉnh có cửa khẩu đường hàng không triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội tại cửa khẩu đường hàng không; chủ trì thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát hoạt động xuất nhập cảnh. Bộ Công an cũng có trách nhiệm thành lập đơn vị kiểm soát xuất nhập cảnh tại cửa khẩu đường hàng không phù hợp với lưu lượng, quy hoạch và thực tế phát triển cảng hàng không…