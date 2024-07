Đề nghị Cảnh sát biển truy tìm con 'tàu ma' đang hoạt động trên biển

UBND tỉnh Bình Thuận vừa có công văn gởi Cục Kiểm ngư; Bộ Tư lệnh vùng 2 Hải quân; Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 3; Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 4 và UBND các tỉnh: Bà Rịa - Vũng Tàu, Bến Tre, Tiền Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang về việc một con tàu hoạt động khi đã hết hạn kiểm định.

Con tàu ma BTh-95055 bị Cảnh sát biển bắt giữ trên vùng biển Tây Nam năm 2023. Ảnh CSB.

Theo đó cho biết, tàu cá vỏ thép đăng ký tại Bình Thuận có số đăng ký BTh-95055-TS, chiều dài 44,66 mét, đã lắp thiết bị giám sát hành trình, hoạt động nghề hậu cần đánh bắt nguồn lợi thuỷ sản.

Chủ tàu là ông Trần Ngọc Ch, trú tại xã Chí Công, huyện Tuy Phong. Hiện nay, tàu cá trên đã được ông Ch cho ông Mai Tuấn Nh (34 tuổi, trú xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) thuê có thời hạn 1 năm (từ 17-8-2023) đến nay.

Tuy nhiên qua xác minh ban đầu thì Ông Mai Tuấn Nh hiện không còn cư trú tại địa phương và tàu BTh-95055-TS hiện hoạt động chủ yếu ở vùng biển của các tỉnh từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến Cà Mau, không về cập bến tại địa phương. Do đó việc kiểm tra, kiểm soát hoạt động con 'tàu ma' rất khó khăn, nguy cơ xảy ra vi phạm pháp luật trên biển là rất cao...

Qua thu thập các thông tin có liên quan và kiểm tra thực tế, tàu BTh-95055TS là tàu có kết cấu, bố trí, trang bị, công năng chuyên dùng vận chuyển dầu nhưng lợi dụng danh nghĩa đăng ký tàu cá hành nghề hậu cần đánh bắt nguồn lợi thủy sản để mua bán dầu trên biển.

Chiều 2-7, trao đổi với PLO, ông Huỳnh Quang Huy, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Bình Thuận cho biết đây là con 'tàu ma' đang hoạt động bất hợp pháp và cần phải truy tìm để có biện pháp chế tài.

Cụ thể, ngày 15-7-2023, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tuần tra trên vùng biển Tay Nam phát hiện tàu BTh-95055 TS do ông Phạm Văn Đồng (Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu) làm thuyền trưởng vận chuyển khoảng 250.000 lít dầu D.O không có hóa đơn, chứng từ.

Các hành vi này, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã xử phạt tổng cộng 53 triệu đồng, tịch thu 274.108 lít dầu DO .

Hiện Giấy phép khai thác thủy sản do Chi cục Thủy sản Bình Thuận cấp cho con tàu này đã hết hạn; Giấy chứng nhận An toàn kỹ thuật tàu cá do Trung tâm đăng kiểm, Cục Thuỷ sản cấp cũng đã hết hạn từ tháng 11-2023.

Cảnh sát biển kiểm tra hầm chứa dầu DO của con 'tàu ma'. Ảnh CSB.

Đến thời điểm này, qua tra cứu trên phần mềm VNfishbase chưa có đơn vị đăng kiểm nào kiểm tra và gia hạn Giấy chứng nhận An toàn kỹ thuật cho con tàu ma này.

Hiện con 'tàu ma' hoạt động không đúng vùng biển an toàn cho phép và theo Giấy chứng nhận An toàn kỹ thuật tàu này chỉ được phân cấp Hạn chế III, tức chỉ hoạt động ở vùng biển cách bờ hoặc nơi trú ẩn không quá 50 hải lý.

Tuy nhiên trên thực tế con 'tàu ma' này thường xuyên hoạt động vùng khơi cách bờ trên 100 hải lý.

Từ ngày 16-2-2024 đến ngày 7-4-2024 con 'tàu ma' này đã mất kết nối thiết bị giám sát hành trình trên 6 giờ tới 14 lần. UBND tỉnh Bình Thuận đang chỉ đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở NN&PTNT, Công an tỉnh, UBND huyện Tuy Phong và các cơ quan có liên quan rà soát, kiểm tra, xác minh xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của chủ tàu theo quy định.

Nhằm quyết liệt phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thủy sản, nhất là vi phạm vùng biển nước ngoài bất hợp pháp đối với con 'tàu ma' trên; UBND tỉnh Bình Thuận đề nghị các đơn vị liên quan nếu phát hiện tàu cá BTh-95055-TS thì tiến hành tạm giữ, lập hồ sơ xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định.

Đình chỉ hoạt động đối với tàu này cho đến khi chủ tàu hoàn tất các thủ tục, giấy tờ có liên quan theo quy định của pháp luật. Đề nghị các tỉnh chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp kiểm tra, giám sát đối với tàu cá BTh-95055- TS trong quá trình hoạt động, neo đậu tại các tỉnh, đảm bảo thực hiện theo đúng quy định pháp luật và xử lý nghiêm nếu có các hành vi vi phạm.

“Thông tin trong quá trình kiểm tra, xử lý tàu cá BTh-95055-TS, đề nghị thông báo cho UBND tỉnh Bình Thuận thông qua Sở NN&PTNT tỉnh Bình Thuận - số 17 Thủ Khoa Huân, Phan Thiết; số điện thoại liên lạc: 0913.883.239”, công văn của tỉnh Bình Thuận nêu.

