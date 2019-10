ĐBQH: Đi học đi làm quá sớm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình

Trước đó hồi tháng 5, theo Dự thảo do Bộ LĐ-TB&XH đưa ra để lấy ý kiến người dân, có 2 phương án về thời gian làm việc của công chức, viên chức. Phương án 1: Bổ sung vào Bộ luật Lao động quy định: "Giao Chính phủ quy định thống nhất thời điểm bắt đầu và kết thúc thời gian làm việc của các cơ quan hành chính trên cả nước"; thời gian làm việc dự kiến từ 8h30 đến 17h30, nghỉ trưa 60 phút. Phương án 2: Giữ nguyên như hiện hành, thời gian làm việc không được quy định trong Bộ luật Lao động, mà quy định tại các văn bản hành chính (đối với các bộ do Thủ tướng quyết định, đối với UBND và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố do chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định). Tuy nhiên, trong thời điểm đó, nhiều chuyên gia nói rằng, Việt Nam tuy thống nhất múi giờ, nhưng khí hậu vùng miền khác nhau. Việc nghỉ trưa trong 60 phút không hợp lý. 60 phút không đủ thời gian để người dân ăn uống, nghỉ ngơi, sau đó làm việc sẽ không hiệu quả. Việc đề xuất thống nhất giờ làm việc từ Trung ương tới địa phương cũng đã từng được đề cập nhưng nhiều địa phương không đồng thuận, vì không phù hợp. Bộ LĐ-TB&XH không nên quy định cụ thể mà chỉ cần quy định chung đảm bảo số giờ làm việc theo Bộ luật Lao động như hiện hành, thời gian làm việc là 8 giờ/ngày và 5 ngày/tuần. Còn việc bắt đầu và kết thúc ngày làm việc vào lúc nào nên giao từng địa phương quyết định, căn cứ vào đặc điểm thời tiết, khí hậu, đặc trưng ngành nghề, phong tục, tập quán của từng vùng miền.