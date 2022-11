ĐBQH: Biển 37F-9999 trúng đấu giá 700 triệu đồng, gấp 14 lần so với giá sàn

Đấu giá 10 biển số xe, thu 2,4 tỷ đồng

Góp ý tại phiên thảo luận Dự thảo Nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá, Đại biểu Thạch Phước Bình (đoàn Trà Vinh) cho biết, thời gian qua, hoạt động đấu giá xe đã được tiến hành thí điểm tại Nghệ An và thành phố Hải Phòng.

Theo đó, với 10 biển số đấu giá, Công an tỉnh Nghệ An đã thu được 2,4 tỷ đồng bổ sung vào Quỹ Vì người nghèo, trong đó, biển số được đấu giá cao nhất là biển kiểm soát 37F-9999 được bán với giá 700 triệu đồng, cao gấp 14 lần so với giá sàn được đưa ra là 50 triệu đồng. Người trúng đấu giá hân hoan mua được biển số đẹp. Họ rất vui vì thấy số tiền mình bỏ ra hoàn toàn xứng đáng.

9 người khác cũng trúng đấu giá biển số xe với số tiền khá cao, như biển 37F-8888 được mua 440 triệu đồng, biển 37F-7777 giá 310 triệu đồng, biển 37F-6868 giá 290 triệu đồng. Trước đó, Công an Hải Phòng cũng từng tổ chức đấu giá biển số xe nhưng sau đó phải dừng vì vướng về quy định của pháp luật.

Đại biểu Thạch Phước Bình (đoàn Trà Vinh) phát biểu thảo luận

Mặt khác, mỗi vùng miền có quan hệ về biển số đẹp khác nhau, chúng ta khá quen với khái niệm biển “tứ quý”, “phát lộc”…tuy nhiên với nhiều người “số đẹp” là số họ thích, số riêng của họ nên việc ban hành Nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá là cần thiết.

Đại biểu Thạch Phước Bình cho rằng, nghị quyết thực hiện thí điểm một số chính sách mới thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội nhưng chưa có luật điều chỉnh, hoặc khác so với quy định của luật hiện hành. Do đó, đang có sự xung đột khi nghị quyết Quốc hội ban hành để giải quyết những vấn đề khác nên cần xử lý xung đột pháp luật về đấu giá tài sản và quản lý tài sản công. Đại biểu đề nghị sửa đổi tên gọi của dự thảo nghị quyết là Nghị quyết thí điểm đấu giá lựa chọn quyền sử dụng biển số xe ô tô.

Nhiều người có nhu cầu biển số xe theo ngày sinh

Tại khoản 2, Điều 2 dự thảo nghị quyết quy định, trong thời gian thực hiện thí điểm Bộ Công an lựa chọn một tổ chức đấu giá tài sản có thông tin điện tử, đấu giá trực tuyến kết nối với hệ thống đăng ký, quản lý xe để đấu giá, biển số đăng ký, biển số trúng giá trúng đấu giá theo quy định.

Đại biểu Thạch Phức Bình thống nhất với hình thức đấu giá biển xe ô tô qua hình thức trực tuyến, Bộ Công an chịu trách nhiệm trước Quốc hội, Chính phủ trong việc bảo đảm an toàn, an ninh mạng khi đấu giá trực tuyến.

Tuy nhiên, do biển số xe là tài sản công phục vụ quản lý nhà nước, biển số đưa ra đấu giá là biển số đăng ký nằm trong hệ thống đăng ký quản lý xe của Bộ Công an nên khi tổ chức đấu giá phải kết nối hệ thống hoặc đăng ký quản lý xe của Bộ Công an với trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến của tổ chức đấu giá tài sản để đấu giá và đăng ký, biển số trúng đấu giá.

Trong thời gian thực hiện thí điểm để đảm bảo an ninh, an toàn cơ sở dữ liệu, hệ thống đăng ký, quản lý xe khi kết nối cũng như đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, tiết kiệm thời gian, đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ cơ sở, hình thức để lựa chọn một đơn vị tổ chức đấu giá, đặc biệt là làm rõ các điều kiện, tiêu chí lựa chọn một tổ chức đấu giá; đồng thời công khai, minh bạch để kiểm soát, hạn chế rủi ro và có thể dẫn đến tiêu cực.

Về quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá, Đại biểu Bình cho rằng, biển số tài sản đặc biệt và là công cụ quản lý nhà nước. Vì vậy, để đảm bảo thuận lợi cho công tác quản lý biển số trúng đấu giá cũng như tránh trường hợp biển số trúng đấu giá bị hỏng, bị thất lạc, thậm chí bị hủy hoại hoặc các phát sinh không muốn sự mong muốn khác cần hướng dẫn một số nội dung quy định như người trúng đấu giá chỉ được cấp văn bản xác nhận biển số trúng đấu giá, còn biển số trúng đấu giá sẽ giao cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền (như Cục CSGT, Phòng CSGT các tỉnh quản lý).

Khi người có phương tiện hoặc người trúng đấu giá có nhu cầu gắn biển số cần liên hệ tới cơ quan có thẩm quyền tiến hành thủ tục đăng ký biển số trúng đấu giá trong thời hạn không quá 12 tháng như Dự thảo quy định.

“Thực tế nhiều người có nhu cầu cấp biển số xe ô tô theo ngày tháng năm sinh hoặc 5 số cuối thuê bao điện thoại, những số này có thể không nằm trong kho số đưa ra đấu giá. Do vậy nên đưa vào Dự thảo Nghị quyết nội dung cho phéo Chính phủ hoặc Bộ Công an quy định nội dung cấp biển số ô tô theo nhu cầu cá nhân, trình tự thủ tục đăng ký…” - Đại biểu Bình nhấn mạnh.

