Đang cháy lớn tại nhà máy may mặc Scavi Huế trong KCN Phong Điền

Thứ Hai, ngày 13/06/2022 08:29 AM (GMT+7) Chia sẻ

Đến 8h sáng 13/6, lực lượng chức năng vẫn đang tập trung nỗ lực để khống chế vụ cháy lớn tại nhà máy Scavi Huế.

Ghi nhận của PV Báo Giao thông, đến gần 8h sáng 13/6, lực lượng chức năng vẫn đang tập trung nỗ lực để khống chế vụ cháy tại nhà máy thuộc Công ty Scavi Huế tại Khu công nghiệp Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Đám cháy với cột khói đen lớn và bốc cao hàng chục mét.

Cột khói đen bốc cao nhìn từ bên ngoài

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 2h sáng nay (13/6), nhiều xe chữa cháy chuyên dụng đang có mặt tại hiện trường để khống chế vụ hỏa hoạn.

Thông tin ban đầu, đám cháy ban đầu xảy ra ở một xưởng sản xuất của Công ty Scavi Huế, thuộc Khu công nghiệp Phong Điền.

Sau khi nhận tin báo, lực lượng chữa cháy và các cơ quan chức năng đã có mặt, nhưng do đám cháy lớn, nằm ở xưởng sản xuất có nhiều vật dụng dễ cháy nên đến gần 8h cùng ngày, đám cháy vẫn chưa được khống chế.

Được biết, Scavi Huế là đơn vị chuyên sản xuất may mặc, các mặt hàng dệt, hàng may sẵn, may trang phục, giày dép…

“Scavi là nhà máy có số lượng lao động lớn nhất huyện hiện nay, lực lượng chức năng đang tập trung khống chế vụ cháy”, lãnh đạo UBND huyện Phong Điền cho hay.

Một trong những xe tiếp nước đang vào cổng nhà máy.

Xe tiếp nước liên tục luân phiên ra vào.

