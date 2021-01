Đại hội XIII: ‘Không để bị động, bất ngờ, sai sót dù nhỏ nhất'

Chủ Nhật, ngày 24/01/2021 10:25 AM (GMT+7)

Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu các cán bộ, chiến sỹ thực hiện nghiêm các nhiệm vụ được phân công trong công tác bảo vệ Đại hội Đảng XIII; không để bị động, bất ngờ, xảy ra sai sót dù là nhỏ nhất.

Chiều 23-1, Đoàn công tác của Tiểu ban An ninh, trật tự Đại hội XIII của Đảng do Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn, đến kiểm tra việc triển khai lực lượng, phương tiện, thiết bị bảo đảm ANTT của các đơn vị tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Đoàn đã kiểm tra công tác tại một số tổ, chốt và Trung tâm Thông tin chỉ huy của Tiểu ban ANTT bảo vệ Đại hội XIII của Đảng; kiểm tra công tác triển khai lực lượng của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; kiểm tra Ban Chỉ huy của Công an TP Hà Nội và một số đơn vị...

Thứ trưởng Bùi Văn Nam kiểm tra việc triển khai lực lượng, phương tiện, thiết bị bảo đảm ANTT Đại hội của Công an các đơn vị. Ảnh: BCA

Báo cáo cho thấy các đơn vị trực thuộc Bộ và Công an các đơn vị, địa phương đã triển khai phương án bố trí lực lượng, phương tiện, kỹ thuật theo đúng phương án được lãnh đạo Bộ Công an và Thủ trưởng các đơn vị phê duyệt.

Phát biểu chỉ đạo, Thứ trưởng Bùi Văn Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị, cán bộ, chiến sỹ quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nhiệm vụ đã được phân công, nêu cao tinh thần cảnh giác, nỗ lực khắc phục khó khăn, quyết tâm cao nhất bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội, không để bị động, bất ngờ, không để xảy ra sai sót dù là nhỏ nhất.

Từ nay đến Đại hội, Thứ trưởng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, thành viên Tiểu ban phải thường xuyên cập nhật, nắm chắc thông tin, tình hình, kiểm tra, đánh giá, rà soát, kịp thời bổ sung các kế hoạch, phương án; đồng thời phân công cụ thể trách nhiệm đối với từng đơn vị, cá nhân; dự báo và có phương án cụ thể, chi tiết trong việc xử lý, giải quyết các tình huống phát sinh.

Thứ trưởng nhấn mạnh công an các đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện đúng nhiệm vụ được phân công; thường xuyên trao đổi thông tin; duy trì quân số trực ban, trực chiến, thông tin báo cáo theo quy định.

Cùng với đó, các bộ phận có liên quan rà soát, kiểm tra, đảm bảo tốt nhất chất lượng kết nối, đường truyền thông tin, đảm bảo an ninh, an toàn thông tin; tăng cường tuần tra kiểm soát vũ trang, bảo vệ tuyệt đối các mục tiêu trọng yếu; sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu.

Trước đó, trao đổi với báo chí, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an cho biết Bộ Công an, đã có những bước chuẩn bị rất kỹ lưỡng, từ sớm, từ xa, với hàng trăm kế hoạch, phương án bảo vệ Đại hội XIII.

Bộ Công an ban hành một phương án tổng thể, chín phương án cụ thể về xử lý các tình huống khủng bố, tập trung đông người gây rối an ninh, trật tự, an toàn phòng cháy, an ninh thông tin truyền thông, an ninh mạng.

Toàn lực lượng sẽ tổ chức trực, ứng trực ở cấp độ cao nhất, tất cả các đơn vị, địa phương trọng điểm tổ chức trực 100% quân số; các hoạt động tuần tra vũ trang, rà quét phát hiện, ngăn chặn tội phạm, vi phạm pháp luật được thực hiện với tần suất dày hơn, liên tục, nhất là tại những địa bàn tiềm ẩn phức tạp, kể cả trên không gian mạng.

Đặc biệt, ngay trước và trong thời điểm diễn ra Đại hội, lực lượng công an bố trí lực lượng, phương tiện, trang thiết bị tạo thành nhiều vòng, nhiều lớp với thế trận chặt chẽ, bảo vệ nghiêm ngặt nơi tổ chức Đại hội và địa điểm lưu trú của đại biểu dự Đại hội...

