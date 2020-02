Đại dịch virus Corona 2/2: Số người tử vong tăng nhanh

Chủ Nhật, ngày 02/02/2020 10:00 AM (GMT+7)

Đến sáng nay, số người tử vong vì mắc bệnh viêm phổi do virus Corona gây ra trên toàn thế giới đã tăng mạnh.

Đại dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra đang diễn biến phức tạp trên toàn cầu. Để độc giả nắm được những diễn biến quan trọng nhất liên quan đến đại dịch này trên thế giới và tại Việt Nam, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tổng hợp về dịch bệnh virus Corona xuất bản vào các khung giờ 10h sáng và 20h tối hằng ngày, trên mục Tin tức trong ngày.

Đến 7h ngày 2/2/2020, số người mắc bệnh viêm phổi do virus Corona gây ra trên thế giới là 14.550 trường hợp

+ Bộ y tế cho biết, đến 7h ngày 2/2/2020, số người mắc bệnh viêm phổi do virus Corona gây ra trên thế giới là 14.550 trường hợp. Trung Quốc hôm nay thông báo số người chết do virus viêm phổi nCoV tăng lên 304 (trong ngày 1/ 2, số người tử vong là 259 người).

+ Tại Việt Nam đã có 7 trường hợp mắc nCoV. Trong đó: 02 cha con người Trung Quốc; 3 công dân Việt Nam đều trở về từ Vũ Hán (Trung Quốc); 1 công dân Việt Nam là lễ tân có tiếp xúc gần với 2 cha con người Trung Quốc. Một bệnh nhân có quốc tịch Mỹ hiện đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh.

+ Nữ lễ tân khách sạn tại Nha Trang, Khánh Hòa nhiễm virus Corona về quê ăn Tết và sau đó tiếp xúc với nhiều người.

+ Nhiều khách Việt Nam còn mắc kẹt tại một số điểm ở Trung Quốc đã được chuyến bay đặc biệt của hãng hàng không Vietnam Airlines đưa về sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh) tối qua. Các vị khách này sẽ được cách ly 14 ngày để kiểm tra tình trạng sức khỏe.

+ 500.000 học sinh, sinh viên ở Cần Thơ được nghỉ học thêm một tuần để ngành y tế cùng nhà trường chuẩn bị phòng chống dịch viêm phổi Vũ Hán.

+ Tỉnh Khánh Hòa thành lập đội phản ứng nhanh, tập trung sức lực để phòng chống virus corona, sau khi có ca dương tính với nCoV.

+ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình cách ly chị Đinh Thị Bích Ngọc (28 tuổi) và bà Zheng Feng Qia (39 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) vì nghi nhiễm nCoV.

+ Các lễ hội lớn ở miền Bắc như Tam Chúc, Yên Tử, đền Trần sẽ không tổ chức lễ khai mạc để phòng virus Corona lây lan.

+ Ngành y tế thành phố Hà Nội phun thuốc khử khuẩn 3.000 trường học vào cuối tuần để phòng dịch viêm phổi Vũ Hán. Đồng thời, chuẩn bị khẩu trang miễn phí cho 2 triệu học sinh.

+ BS Nguyễn Trung Cấp, Trưởng Khoa Cấp cứu, BV Nhiệt đới Trung ương cho biết, thống kê sơ bộ ban đầu cho thấy, tỷ lệ tử vong do chủng virus Ccorona mới là khoảng 3-4%, thấp hơn so với SARS và Mers-CoV. Do đó, người dân không nên quá lo lắng. Nguy cơ nhiễm bệnh khi bị virus tấn công phụ thuộc vào khả năng miễn dịch tại chỗ của đường hô hấp và khả năng miễn dịch toàn thân.

