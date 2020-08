Đà Nẵng xem xét nới lỏng giãn cách xã hội

Thứ Bảy, ngày 29/08/2020 10:31 AM (GMT+7)

Ngày 28-8, Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận thêm 2 ca mắc Covid-19, trong đó có một ca ghi nhận tại Đà Nẵng và 1 ca tại Hà Nội.

Ca bệnh ở Đà Nẵng là F1, con gái bệnh nhân (BN) 1.036 (Bộ Y tế công bố chiều 27-8). Ca bệnh ở Hà Nội là nam thanh niên (23 tuổi, quê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), ngày 25-8, sau khi hết thời gian cách ly đã về nhà trọ tại Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Sau đó, Trung tâm Y tế quận Hoàn Kiếm đã lấy mẫu xét nghiệm và đưa thanh niên này đi cách ly và kết quả xét nghiệm ngày 27-8 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội dương tính với SARS-CoV-2. Trước đó, ngày 11-8, thanh niên này được chuyển đi cách ly tập trung tại tỉnh Hải Dương ngay sau khi nhập cảnh. Trong thời gian cách ly, người này ở cùng phòng với BN 1.034 (được công bố tối 26-8).

Cùng ngày, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng họp bàn các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Tại cuộc họp, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đề nghị tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng, duy trì thực hiện nghiêm, triệt để những biện pháp phòng, chống dịch đang thực hiện. Trong trường hợp dịch bệnh từng bước được kiểm soát, TP Đà Nẵng sẽ xem xét nới lỏng một số ngành, lĩnh vực chủ yếu để từng bước phục hồi kinh tế, đồng thời, có hướng dẫn cụ thể về chung sống an toàn trong điều kiện dịch bệnh.

Bác sĩ Bệnh viện Dã chiến Hòa Vang chia vui với bệnh nhân trước khi xuất viện. Ảnh: BÍCH VÂN

Thành ủy Đà Nẵng đề nghị các ngành vừa phòng chống, khắc phục tác động của dịch Covid-19, vừa đẩy mạnh hoạt động khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội; trọng tâm là thúc đẩy tiến độ các công trình trọng điểm, giải ngân vốn đầu tư công; hỗ trợ người dân, bảo đảm an sinh xã hội và trật tự an toàn xã hội. Thành ủy Đà Nẵng cũng giao các cấp liên quan, chủ động đề nghị Chính phủ có cơ chế, chính sách riêng cho Đà Nẵng trong việc khôi phục sản xuất, kinh doanh vì là vùng tâm dịch của cả nước. Trước mắt, thực hiện tốt việc hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng, gặp khó khăn do dịch, nhất là các đối tượng chính sách, đối tượng xã hội, người nghèo, người lao động mất việc làm…

UBND TP Đà Nẵng có quyết định dỡ bỏ thiết lập vùng cách ly y tế đối với khu vực Nhà A3 - chung cư Vũng Thùng, phường Nại Hiên Đông và Nhà B1 - chung cư cuối tuyến Bạch Đằng Đông, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà; khu vực từ số nhà 1.096 đến số nhà 1.116 đường Trường Chinh, phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ; khu vực Tổ dân phố 31, khu vực Hòa Phú 1, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu.

Bệnh viện Dã chiến Hòa Vang ngày 28-8 đã cho xuất viện 20 BN và Bệnh viện Phổi xuất viện 3 BN. Trung tâm Y tế quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng thông báo kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 của BN 424 lần 2 âm tính. Trước đó, BN này được ghi nhận tái dương tính khi xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày 24-7, sau 14 ngày cách ly tại nhà, tính từ ngày được công bố khỏi bệnh và xuất viện vào ngày 10-8.

