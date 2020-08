Đà Nẵng "sống lại" thời tem phiếu

Thứ Tư, ngày 12/08/2020 16:00 PM (GMT+7)

Từ sáng nay (12/8), người dân Đà Nẵng bắt đầu sử dụng “Thẻ vào chợ” để đi chợ, nhằm tuân thủ quy định cách ly xã hội. Quyết định vừa được đưa ra, nhưng trước đó, trên mạng xã hội đã xôn xao về thẻ xanh - thẻ hồng đi chợ, nhiều người háo hức được trở về “thời tem phiếu”.

Người dân và tiểu thương chợ Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) được lấy mẫu xét nghiệm ngay ở chợ.Ảnh: Nguyễn Thành

Như thời “ông bà anh”

“Như trở lại thời bao cấp” là cụm từ mà nhiều người chia sẻ, trò chuyện về thẻ đi chợ trên mạng xã hội facebook. Nhiều bà nội trợ tỏ ra hào hứng với ý tưởng vì được trở lại cái thời “ông bà anh”. Chị Nguyễn Mai Liễu (34 tuổi, phường Mân Thái, quận Sơn Trà), cho hay, 5 phiếu đi chợ nửa tháng đối với gia đình chị là quá nhiều. Gia đình có 4 người, thời điểm bắt đầu có ca nghi nhiễm đầu tiên, chị đã lo lắng đi mua đồ trữ sẵn trong tủ lạnh để hạn chế ra đường vào thời điểm dịch phức tạp.

Chị Liễu lựa chọn các cửa hàng tiện lợi hoặc siêu thị lớn để mua sắm thay vì chợ. “Đi siêu thị đỡ chen chúc hơn, không gian rộng thoáng. Hàng hóa bày sẵn ở các khu vực, mình chỉ việc đến lấy, cùng lắm tiếp xúc với thu ngân lúc tính tiền, qua lớp kính chắn nên bản thân mình thấy khá an toàn”, chị Liễu nói.

Với số phiếu đi chợ mà gia đình được phát, chị Liễu sẽ để dành dùng khi cần thiết. “Hoặc là mình đem cho hàng xóm nào cần hơn thôi, không thì giữ làm kỷ niệm, cũng là một câu chuyện vui để nhớ về những ngày tháng khó khăn này”, chị Liễu nói.

Phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà) có 10 bệnh nhân mắc COVID-19, trong đó có 8 chung cư có người mắc COVID-19. Trong đó chợ Nại Hiên Đông là nơi các bệnh nhân từng lui tới hàng ngày.

Từ sáng sớm ngày 11/8, thông tin về quy định thẻ phiếu ra vào chợ có hiệu lực, bà con tiểu thương nhốn nháo. Kẻ lo ế ẩm, người cười xuề xòa: Lo gì, lụt thì cả làng!

Ðổ quân ra chợ truy COVID

Khoảng 10h trưa, tổ tự giám sát cộng đồng tại chợ Nại Hiên Đông thổi còi inh ỏi, rồi kéo rào chắn. Người ngoài không được vào chợ. Người trong chợ không được phép đi ra. Cán bộ phường vác loa đi thông báo: Tất cả tiểu thương và người dân xếp hàng để lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Nhiều người đi chợ bỗng nhiên được xét nghiệm.

Chợ vốn dĩ ồn ào, hay tin xét nghiệm lại càng nhốn nháo, gọi nhau í ới. Những dãy ghế dài được xếp ở các góc chợ, tiểu thương và người dân xếp hàng chờ xét nghiệm.

Ông Cao Đình Hải, Chủ tịch UBND phường Nại Hiên Đông miệng khẩu trang, đầu trùm mũ chống bắn giọt, giữa trưa nắng đứng ở chợ để chỉ đạo, nhắc nhở việc thực hiện xét nghiệm đối với tiểu thương và người dân đi chợ.

Ông Hải cho biết: Thực ra ngay từ khi áp dụng biện pháp cách ly xã hội, phường đã tính đến việc kiểm soát người ra vào chợ bằng thẻ, phiếu. Phường đã in mẫu có ghi sẵn ngày tháng, rồi chia nhỏ tổ dân phố ra làm 3, ấn định cụ thể ngày từng hộ gia đình được đi chợ. “Mỗi nhà phát 5 thẻ, trong 15 ngày. Mất, hay cho mượn thì ráng chịu. Nhưng rồi phường không đủ thẩm quyền, nên phải chờ thành phố”, ông Hải cho biết.

Ngày 11/8, thành phố chính thức cho phép thực hiện phát phiếu đi chợ, nhưng khác ở chỗ là hướng dẫn ghi ngày chẵn, ngày lẻ, in khác màu. Phải có phiếu phát cho dân để sáng ngày còn đi chợ, nhưng ngặt nỗi tiệm in đều đóng cửa, khiến cán bộ phường Nại Hiên Đông chạy đôn chạy đáo. “Nội đêm nay, phải phát phiếu cho dân, để mai họ còn đi chợ. Tiệm in nghỉ hết, không biết có kịp không? Không có phiếu kịp cho dân lại bị chửi...”, ông Hải lo lắng.

Phường Nại Hiện Đông có đến 8 khu dân cư có người mắc COVID-19, đã lập chốt để kiểm soát. Chủ tịch phường nói vì đại cuộc chống dịch nên phải làm theo cách truyền thống rồi tính tiếp. “Tạm thời chưa có giải pháp gì hay hơn thì phải đợi xem triển khai thực tế như thế nào. Mình nghĩ bước đầu cũng ổn và hợp lý”.

Gọi điện cho ông Nguyễn Hà Bắc, Giám đốc Sở Công Thương hỏi chuyện thẻ, phiếu vào chợ, ông Bắc cho biết: Giải pháp chỉ mang tính vận động là chủ yếu, nhằm giảm tần suất đi chợ của dân, hạn chế tiếp xúc đông người. Việc này, ý thức người dân là quan trọng nhất. “Chống dịch như chống giặc. Nếu mọi người dân có ý thức thì không cần phải làm việc này”, ông Bắc nói.

Thẻ đi chợ được phát cho các hộ gia đình Đà Nẵng Ảnh: Giang Thanh

Chiều 11/8, ông Nguyễn Văn Quảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng có buổi kiểm tra Bệnh viện dã chiến tại Cung thể thao Tiên Sơn. Ông Quảng đề nghị đơn vị thi công rà soát các hạng mục, kiểm tra, đảm bảo tuyệt đối về mặt chất lượng, nhất là khu vực xử lý nước thải. “Đây là bệnh viện dã chiến có chất lượng tốt nhất và đảm bảo tốt cho công tác phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, mong muốn lớn nhất của lãnh đạo và nhân dân thành phố là dù hoàn thành bệnh viện dã chiến nhưng hy vọng sẽ...không có bệnh nhân”, ông Quảng nói.

Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng bày tỏ sự trân trọng, cảm ơn trước tình cảm, sự quan tâm của Bộ Y tế, đội ngũ y bác sĩ của các địa phương tình nguyện tăng cường vào Đà Nẵng hỗ trợ. Hy vọng cùng với sự nỗ lực của cả thành phố sẽ sớm ngăn chặn và dập được dịch COVID-19.

Ngày 11/8, Sở Công Thương Đà Nẵng bắt đầu triển khai phương án phân chia tần suất đi chợ của người dân trên địa bàn. Cụ thể, mỗi hộ gia đình cứ 3 ngày đi chợ 1 lần. Mỗi hộ gia đình sẽ được phát 5 thẻ vào chợ/15 ngày (gồm cả thẻ ngày chẵn và thẻ ngày lẻ), thẻ đi chợ có 2 màu: ngày chẵn – màu hồng, ngày lẻ - màu xanh.

