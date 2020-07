Đà Nẵng quyết định khả năng thực hiện giãn cách xã hội vào chiều nay

Thứ Bảy, ngày 25/07/2020 16:04 PM (GMT+7)

TPO - Sau khi Bộ Y tế kiến nghị áp dụng biện pháp giãn cách xã hội đối với hai quận Liên Chiểu và Ngũ Hành Sơn, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo về việc này, chiều nay (25/7) Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của Đà Nẵng sẽ họp các ban ngành liên quan để quyết định việc này.

Trưa 25/7, sau khi kết thúc cuộc họp trực tuyến với Thủ tướng Chính phủ liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19, lãnh đạo TP Đà Nẵng đã có cuộc họp để triển khai việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, yêu cầu các thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng đúng 15h30 chiều nay nhóm họp để bàn các giải pháp liên quan đến kiến nghị áp dụng biện pháp giãn cách xã hội đối với hai quận Ngũ Hành Sơn và Liên Chiểu. Sau cuộc họp, UBND TP Đà Nẵng sẽ có thông báo kết luận nội dung này và xin ý kiến Thường trực Thành uỷ liên quan đến việc áp dụng biện pháp giãn cách xã hội và các khu vực phong toả.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng ngồi lại nhóm họp nhanh sau khi kết thúc buổi họp trực tuyến với Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Nguyễn Thành

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra các khu ký túc xá để đảm bảo điều kiện cách ly cho toàn bộ F1 sau khi bệnh nhân T.V.D (bệnh nhân số 416) dương tính với virus SARS-CoV-2 .

Ông Thơ cho biết, hiện nay Đà Nẵng xác định 288 trường hợp là F1, nếu tiếp tục mở rộng con số F1 sẽ lên đến khoảng 500. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, toàn bộ F1 phải được cách ly tập trung, do đó cần chuẩn bị kỹ và đảm bảo các yêu cầu để tiếp nhận và cách ly an toàn.

Bà Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng cho biết: Đối với khách sạn For you nơi bệnh nhân 416 đến dự đám cưới, trường hợp tiếp xúc gần có khoảng 200 người. Do đó, trước mắt cần vị trí địa điểm ký túc xá cách ly cho khoảng từ 200 – 300 người. Riêng hơn 900 trường hợp có tiếp xúc, tiếp xúc gần ở Bệnh viện C đã được phong toả cách ly tại chỗ.

"Nếu mở rộng diện xét nghiệm chưa biết điều gì xảy ra và diện cách ly tập trung sẽ tương đối nhiều, cho nên các phương án trước đây ngoài ký túc xá các vị trí khác phải rà soát ngay", Chủ tịch Đà Nẵng chỉ đạo.

Liên quan đến các đối tượng nhập cảnh trái phép, bà Yến cho biết, các đối tượng này hiện nay địa điểm cách ly rất khó bởi số lượng các đối tượng ngày càng nhiều, gây khó khăn về địa điểm cũng như bố trí lực lượng, giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan chức năng.

Theo quy định mới, người nước ngoài nhập cảnh trái phép được xem là đối tượng nghi nhiễm sẽ tiến hành cách ly 14 ngày, ông Thơ đề nghị cần chọn lựa một khách sạn trên địa bàn đủ lớn rồi đưa các đối tượng này vào đây cách ly tập trung. Lực lượng công an, y tế bố trí người quản lý và theo dõi tại chỗ, không cách ly dàn trải nhiều địa điểm để tiết kiệm lực lượng.

Liên quan đến một số hoạt động văn hoá trong đó có lễ hội đường phố mà Sở Du lịch xin ý kiến, ông Thơ cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, nếu tổ chức sẽ tạo ra tâm lý chủ quan trong xã hội. Do đó, cần thông báo việc tạm dừng các hoạt động lễ hội này, bởi tình hình hiện nay tổ chức chưa phù hợp.

Như Tiền Phong đưa tin, vào sáng 25/7, tại buổi họp trực tuyến với Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế đề nghị thực hiện giãn cách xã hội đối với hai quận Liên Chiểu và quận Ngũ Hành Sơn sau khi xác định bệnh nhân 416 (phường Hoà Khánh Bắc, Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) dương tính với virus SARS-CoV-2.

Về đề xuất này, ông Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho rằng có thể chưa thực hiện giãn cách xã hội vì Đà Nẵng nhận thấy vẫn đang kiểm soát được tình hình tại hai địa bàn này. Ngoài ra, sắp tới đây là kỳ thi tốt nghiệp THPT nên nếu thực hiện giãn cách xã hội thì ngành giáo dục cần có phương án đảm bảo quyền lợi cho các học sinh tham gia.

