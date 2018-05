Đà Nẵng: Chính thức ký quyết định khởi tố vụ án bạo hành trẻ mầm non

Đà Nẵng: Chính thức ký quyết định khởi tố vụ án bạo hành trẻ mầm non

Thứ Tư, ngày 23/05/2018 16:30 PM (GMT+7)

Lúc 14h30 chiều 23/5, Đại tá Trần Thanh Hải, Trưởng Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) cho hay, ông đã ký quyết định khởi tố vụ án đối với vụ bạo hành trẻ em tại nhóm trẻ độc lập Mẹ Mười gây xôn xao dư luận mấy ngày qua!

Công an đến điều tra vụ bạo hành trẻ em xảy ra tại Nhóm trẻ độc lập Mẹ Mười (Ảnh: HC)

Do đang bận họp, Đại tá Trần Thanh Hải, Trưởng Công an quận Thanh Khê, chưa thể cung cấp đầy đủ chi tiết. Tuy nhiên qua tin nhắn, Đại tá Trần Thanh Hải cho biết, được sự thống nhất của Viện KSND quận Thanh Khê, ông vừa chính thức ký quyết định khởi tố vụ án “Hành hạ người khác” theo Điều 140 Bộ luật Hình sự đối với vụ bạo hành trẻ em xảy ra tại Nhóm trẻ độc lập Mẹ Mười.

Trên cơ sở đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Khê sẽ tiếp tục củng cổ tài liệu, chứng cứ để khởi tố bị can đối với bà Đinh Thị Hồng (46 tuổi), chủ nhóm trẻ độc lập Mẹ Mười (địa chỉ 251/32 đường Thái Thị Bôi, quận Thanh Khê). Tuy nhiên, hiện Công an quận Thanh Khê vẫn chưa áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với bà này.

Trước đó, sáng 21/5, trên mạng xã hội xuất hiện clip và các hình ảnh tố cáo tình trạng bạo hành trẻ em xảy ra Nhóm trẻ độc lập Mẹ Mười. Cùng với việc UBND phường Chính Gián rút ngay giấy phép của nhóm trẻ độc lập này, Công an quận Thanh Khê cũng đã mời chủ nhóm trẻ là bà Đinh Thị Hồng lên làm việc.

Khai báo tại cơ quan công an, bà Đinh Thị Hồng thừa nhận mình là người bạo hành các bé mầm non tại nhóm trẻ Mẹ Mười do bà làm chủ như clip và hình ảnh phản ánh. Cháu bé nằm dưới sàn bị bà liên tục đổ cháo vào miệng, tát vào mặt được xác định là cháu M.T.L. (28 tháng tuổi). Cháu bé bị bà này dùng hai tay cầm vào đầu nhấc bổng lên được xác định là T.N.B.D. (12 tháng tuổi).

Theo Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Thanh Khê, hồ sơ ban đầu cho thấy vụ việc đã cấu thành tội "hành hạ người khác", đặc biệt là hành hạ người dưới 16 tuổi, có tỷ lệ thương tật, và từ 2 người trở lên. Trước mắt, cơ quan điều tra xác định hành vi của bà Đinh Thị Hồng phạm vào khoản 2, điều 140 BLHS với mức án từ 1 - 3 năm tù.

Ngay trong chiều 21/5, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ đã có văn bản yêu cầu Chủ tịch UBND quận Thanh Khê khẩn trương kiểm tra thông tin về vụ việc. Đồng thời yêu cầu Giám đốc Sở GD-ĐT chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND quận Thanh Khê chịu trách nhiệm xử lý các tổ chức, cá nhân có liên quan; báo cáo Chủ tịch UBND TP trước ngày 23/5/2018.