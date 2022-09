Cứu sống người đàn ông bị bức tường lớn đổ sập chôn vùi

Trong lúc đang tháo dỡ bức tường trong con hẻm nhỏ thì bất ngờ bức tường đổ sập, chôn vùi nam công nhân phía dưới. Tổ cứu nạn cứu hộ đã sử dụng các thiết bị chuyên dụng đưa được nạn nhân ra ngoài an toàn…

Ngày 26/9, một ngày sau khi được cứu hộ đưa ra khỏi đống đổ nát trong vụ vụ sập tường căn nhà đang tháo dỡ trên đường Bùi Văn Ba (phường Tân Thuận Đông, quận 7, TP Hồ Chí Minh) và chuyển vào bệnh viện cấp cứu, sức khỏe ông P.T.C (SN 1965) đã ổn định.

Tổ cứu nạn cứu hộ tiếp cận hiện trường.

Vừa triển khai cứu hộ vừa động viên tinh thần nạn nhân.

Bức tường khá lớn đè lên nạn nhân sau khi sập.

Công an khám nghiệm hiện trường.

Trước đó chiều 25/6, đang cùng một số công nhân đập bức tường cũ tại căn nhà trên, đoạn tường nằm sát con hẻm nhỏ thì bất ngờ một mảng tường lớn đổ sập đè và chôn vùi ông C.

Nhiều người chứng kiến vụ việc hoảng hốt tìm cách để cứu ông C nhưng mảng tường quá lớn không thể nâng lên được. Nơi ông C bị mắc kẹt, sắt thép, các mảnh tường vỡ chèn xung quanh, tính mạng của ông C lúc này rất nguy cấp.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH-Công an quận 7 đã điều động phương tiện và tổ cứu nạn cứu hộ xuống hiện trường. Xe cấp cứu và tổ y tế cũng có mặt để phối hợp giải cứu nạn nhân.

Bức tường khá lớn đổ sập choán hết một phần con hẻm, ông C bị mắc kẹt phía dưới bị thương khá nặng. Vừa thực hiện các thao tác, cán bộ cứu nạn cứu hộ vừa trấn an tinh thần nạn nhân, tổ cứu nạn đã dò tìm các vị trí an toàn, kê vững mảng tường sập sau đó sử dụng các thiết bị chuyên dụng kích đẩy và đưa mảng bê tông ra xa, đưa nạn nhân ra ngoài an toàn, chuyển vào bệnh viện.

Công an quận 7 đã khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân.

