Cựu Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội bị cáo buộc nhận 1,18 tỉ đồng làm giả bệnh án, có người được hoãn tù tới 5 lần

Viện KSND TP Bắc Ninh vừa ban hành cáo trạng truy tố 47 bị can trong đường dây làm giả hồ sơ bệnh án lao phổi tại Bệnh viện Phổi Hà Nội, liên quan đến 164 bộ bệnh án không đúng thực tế.

Trong số này, ông Hoàng Văn Huấn (59 tuổi), cựu Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội, bị truy tố về các tội Nhận hối lộ và Giả mạo trong công tác.

Bốn người bị truy tố về tội Môi giới hối lộ gồm Trần Văn Quang, cựu Thẩm phán TAND huyện Tiên Du (tỉnh Bắc Ninh cũ); Đỗ Văn Tuấn, cựu cán bộ Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an TP Hà Nội; Đào Khắc Hiệp, cựu Phó Đội trưởng thuộc Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Bắc Ninh, cùng cấp dưới là Nguyễn Như Đức.

Các bị can còn lại gồm bác sĩ, nhân viên y tế tại Bệnh viện Phổi Hà Nội và 39 người đã bị kết án, bị cáo buộc sử dụng bệnh án lao phổi giả để xin hoãn chấp hành án phạt tù. Có người sử dụng thủ đoạn này tới 5 lần.

Ông Hoàng Văn Huấn, cựu Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội, tại thời điểm bị khởi tố. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo cáo trạng, từ năm 2021 đến năm 2025, ông Quang nhiều lần nhận tiền để làm bệnh án giả cho 6 người, với tổng số tiền hơn 2 tỉ đồng. Trong đó, ông Quang chuyển 1,26 tỉ đồng cho Tuấn và giữ lại 770 triệu đồng để hưởng lợi.

Cũng trong giai đoạn này, Tuấn bị cáo buộc nhận tổng cộng gần 1,5 tỉ đồng liên quan đến 9 trường hợp, chuyển cho ông Huấn 710 triệu đồng và hưởng lợi phần tiền còn lại. Cơ quan công tố xác định ông Huấn đã nhận hối lộ gần 1,2 tỉ đồng.

Cựu Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội bị cáo buộc nhận tiền làm giả bệnh án: Vì sao bị truy tố 2 tội danh?

Trao đổi với PV Dân Việt, luật sư Hoàng Hà (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết, vụ án cần được xem xét toàn diện, không chỉ để xử lý những người trực tiếp làm giả bệnh án mà còn xác định nguyên nhân khiến nhiều hồ sơ gian dối có thể vượt qua các khâu kiểm tra trong thời gian dài.

Pháp luật cho phép hoãn chấp hành án phạt tù nhằm bảo vệ những người thực sự không đủ sức khỏe để thi hành án. Khi cơ chế nhân đạo này bị lợi dụng, hậu quả không chỉ là việc thi hành bản án bị trì hoãn mà còn làm suy giảm niềm tin vào tính nghiêm minh và bình đẳng của pháp luật.

Vì vậy, cần xử lý nghiêm các hành vi vi phạm được chứng minh, đồng thời bảo đảm không suy đoán trách nhiệm hình sự đối với những người chỉ thực hiện nhiệm vụ và không biết về hành vi gian dối.

Theo luật sư, vụ án này không đơn thuần liên quan đến hành vi làm giả hồ sơ bệnh án mà còn có dấu hiệu tổ chức một quy trình gian dối nhằm can thiệp vào việc thi hành bản án hình sự đã có hiệu lực pháp luật.

Nếu những nội dung trong cáo trạng được chứng minh tại phiên tòa, tính chất nghiêm trọng của vụ án nằm ở sự phối hợp giữa một số người có chuyên môn y tế, người từng làm việc trong cơ quan tư pháp, lực lượng công an và những người bị kết án có nhu cầu trì hoãn việc chấp hành án phạt tù.

Về nguyên tắc, hoãn chấp hành án phạt tù là một chế định nhân đạo của pháp luật hình sự, không phải hình thức miễn chấp hành hình phạt. Điều 67 Bộ luật Hình sự quy định người bị xử phạt tù có thể được xem xét hoãn chấp hành hình phạt khi bị bệnh nặng.

Các bị can liên quan đến vụ án làm giả hồ sơ bệnh án tại Bệnh viện Phổi Hà Nội. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo hướng dẫn tại Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐTP, bệnh nặng phải đạt mức độ luật định, chẳng hạn mắc bệnh hiểm nghèo hoặc bệnh khác khiến người bị kết án không thể chấp hành hình phạt mà không gây nguy hiểm đến tính mạng.

Vì vậy, việc có hồ sơ điều trị tại bệnh viện hoặc được chẩn đoán mắc bệnh lao không đồng nghĩa với việc đương nhiên đủ điều kiện được hoãn chấp hành án phạt tù.

Về trách nhiệm hình sự, luật sư Hoàng Hà cho biết cần phân biệt rõ hành vi và vai trò của từng nhóm người liên quan.

Đối với cựu Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội, việc bị truy tố đồng thời về tội Nhận hối lộ theo Điều 354 và tội Giả mạo trong công tác theo Điều 359 Bộ luật Hình sự là có cơ sở để xem xét nếu chứng minh được hai nhóm hành vi độc lập về mặt cấu thành tội phạm.

Một mặt là hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để nhận tiền nhằm thực hiện yêu cầu trái pháp luật. Mặt khác là hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác để làm, cấp giấy tờ giả hoặc làm sai lệch nội dung giấy tờ, tài liệu.

Đối với các cựu cán bộ công an, thẩm phán bị truy tố về tội Môi giới hối lộ theo Điều 365 Bộ luật Hình sự, vấn đề quyết định là phải chứng minh được vai trò trung gian trong việc đưa, nhận hối lộ.

Không phải mọi hành vi nhận tiền để làm giấy tờ giả đều mặc nhiên cấu thành tội Môi giới hối lộ. Cần làm rõ mục đích giao tiền, sự thỏa thuận giữa các bên và việc khoản tiền đó được chuyển đến người có chức vụ, quyền hạn để thực hiện công việc theo yêu cầu.

Đối với những người bị kết án sử dụng bệnh án giả, Điều 341 Bộ luật Hình sự là căn cứ để xem xét trách nhiệm hình sự khi họ biết tài liệu không có thật nhưng vẫn cố ý sử dụng để thực hiện hành vi trái pháp luật.

Nếu có chứng cứ về việc đưa hối lộ, cần xem xét riêng các dấu hiệu cấu thành tội phạm theo Điều 364 Bộ luật Hình sự, không thể chỉ căn cứ vào việc họ đã trả tiền để kết luận phạm thêm tội này.

Luật sư Hoàng Hà cho biết thêm, đối với những quyết định hoãn chấp hành án đã được ban hành trên cơ sở tài liệu giả, cơ quan có thẩm quyền cần rà soát từng trường hợp để xem xét việc hủy quyết định hoãn theo đúng căn cứ, trình tự pháp luật, đồng thời tổ chức thi hành bản án còn phải chấp hành.

Không thể đồng nhất việc phát hiện bệnh án giả với việc mọi quyết định hoãn chấp hành án đương nhiên mất hiệu lực.

Về thời điểm áp dụng pháp luật, các hành vi xảy ra từ năm 2021 đến năm 2025 phải được xem xét theo quy định có hiệu lực tại thời điểm thực hiện, đồng thời áp dụng quy định hình sự có lợi theo nguyên tắc chuyển tiếp.