Cứu người phụ nữ ngã từ tầng 3 lúc rạng sáng

Sáng 5/4, Đội Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ Công an quận 5 (TPHCM) vừa cứu thành công người phụ nữ bị ngã từ tầng 3 xuống mái tôn tầng 1 của căn nhà trên địa bàn.

Nạn nhân là bà L.T.K.L., 55 tuổi, ngụ quận 5.

Lực lượng cứu hộ dùng thang tiếp cận và cõng nạn nhân xuống đất. Ảnh: Tấn Tài.

Lúc 4h39 cùng ngày, Công an quận 5 nhận tin báo cứu hộ về việc có người phụ nữ bị nạn, ngã từ tầng 3 xuống mái tôn tầng 1 căn nhà trên đường Trần Hưng Đạo, phường 2, quận 5.

Ngay sau đó, Công an quận 5 đã điều động lực lượng và phương tiện của Đội Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ đến hiện trường phối hợp Công an phường 2 và các đơn vị có liên quan triển khai công tác cứu hộ, đưa nạn nhân từ mái tôn tầng 1 xuống đất an toàn.

Sau khi sơ cứu ban đầu, lực lượng chức năng đã đưa bà T. vào bệnh viện để cấp cứu.

