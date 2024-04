Cựu lãnh đạo Sở KH&ĐT TP.HCM đã giúp sức bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn ra sao?

Trong vụ án thông thầu xảy ra tại Trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu Chủ tịch Công ty AIC cùng 13 bị can bị đề nghị truy tố về các tội đưa, nhận hối lộ, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

CQĐT xác định bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn cùng các bị can khác thông đồng, nâng giá gói thầu, gian lận, cố ý làm trái quy định pháp luật để tạo điều kiện cho Công ty AIC trúng thầu, gây thiệt hại gần 95 tỉ đồng.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn trước khi bị điều tra, truy tố

Biết sai nhưng vẫn làm

Trong vụ án này, có 2 cán bộ của Sở KH&ĐT TP.HCM bị đề nghị truy tố tội lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ.

Kết quả điều tra cho thấy, do việc thực hiện 4 gói thầu giai đoạn 1 bị chậm và kéo dài nên việc triển khai giai đoạn 2, 3 không theo kế hoạch đã được duyệt. Ngoài ra, bị can Dương Hoa Xô, cựu Giám đốc Trung tâm CNSH đã tự phê duyệt thay đổi thiết bị, điều chỉnh dự toán dự án 4 gói thầu giai đoạn 1 khi chưa trình Sở KH&ĐT phê duyệt là trái quy định.

Do đó, để tiếp tục triển khai dự án, ông Dương Hoa Xô đã đề nghị bị can Trần Mạnh Hà (Phó GĐ Công ty AIC) tác động đến bị can Trần Thị Bình Minh, cựu Phó GĐ Sở KH&ĐT TP.HCM. Bản thân ông Dương Hoa Xô cũng trực tiếp trao đổi, đề nghị bà Minh tạo điều kiện.

Tại Sở KH&ĐT, bà Minh được giao phụ trách Phòng kinh tế có nhiệm vụ thẩm định, phê duyệt các dự án trong đó có dự án 12 phòng thí nghiệm của Trung tâm CNSH.

Do được nhờ tạo điều kiện, bà Minh đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, chỉ đạo bị can Phan Tất Thắng (Phó Trưởng phòng), ông Nguyễn Thái Nhi (chuyên viên Phòng Kinh tế) lập Tờ trình thẩm định, trình bà Minh phê duyệt điều chỉnh dự án khi chưa tổ chức thẩm định để kịp bố trí vốn cho Trung tâm CNSH thực hiện dự án.

Khi thẩm định dự toán, bà Minh biết rõ ông Dương Hoa Xô, Giám đốc Trung tâm CNSH tự ý phê duyệt điều chỉnh danh mục thiết bị, dự toán 4 gói thầu giai đoạn 1 và tổ chức đấu thầu, thực hiện hợp đồng khi chưa trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh dự án, điều chỉnh dự toán là trái quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, bà Minh không yêu cầu xem xét, xử lý sai phạm của Trung tâm CNSH để thu lại số tiền giải ngân trái quy định, không tổ chức họp với Sở Tài chính, Sở NN&PTNT TP.HCM theo đề nghị của chuyên viên mà tiếp tục chỉ đạo Thắng, Nhi trình thẩm định, phê duyệt dự toán giai đoạn 2 và 3 của dự án.

Từ đó, tạo điều kiện cho Trung tâm CNSH, Công ty AIC hợp thức việc nâng giá dự toán giai đoạn 1 và nâng giá gói thầu giai đoạn 2 và 3, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 33 tỉ đồng.

Mối quan hệ quen biết lâu năm

Do được bà Minh tạo điều kiện, từ tháng 9-2016 đến tháng 1-2018, Trần Mạnh Hà đã 4 lần đến gửi quà cho bà Minh, tổng cộng 900 triệu đồng.

Ngoài ra, ông Dương Hoa Xô cũng đưa cho bà Minh 2 lần vào dịp tết 2017, 2018, tổng số tiền là 1,9 tỉ đồng. Số tiền ông Dương Hoa Xô đưa cho bà Minh được lấy từ khoản tiền 14,4 tỉ đồng mà bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn chỉ đạo chi “cảm ơn”, chi “ngoại giao”.

Tổng cộng, bà Minh được hưởng lợi bất chính 1,9 tỉ đồng.

Tại CQĐT, bà Minh thừa nhận khi điều chỉnh dự án, dự toán đã không thực hiện đúng nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định pháp luật.

Bà Minh còn khai rằng biết bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn từ năm 2013 vào dịp tổ chức lễ hội Việt Nhật lần đầu tại TP.HCM. Sau đó, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn có lên phòng làm việc của bà Minh để chào xã giao.

Khi được giao phụ trách dự án 12 phòng thí nghiệm, bà Minh đã được ông Dương Hoa Xô, ông Trần Mạnh Hà nhờ tạo điều kiện cho dự án triển khai.

Bị can Phan Tất Thắng là Phó Trưởng phòng Kinh tế có nhiệm vụ thẩm định điều chỉnh dự án, điều chỉnh dự toán dự án 12 phòng thí nghiệm.

Ông Thắng khai do áp lực chỉ đạo từ bà Minh nên cấp dưới như ông chỉ căn cứ vào nội dung tờ trình của Trung tâm CNSH lập tờ trình thẩm định, trình bà Minh phê duyệt ngay để kịp bố trí vốn.

Khi thẩm định dự toán giai đoạn 2, 3, ông Nhi có phiếu trình đề xuất họp lấy ý kiến các đơn vị liên quan, ông Thắng đồng ý đề xuất nhưng bà Minh không đồng ý mà bút phê nên ông Thắng, ông Nhi phải tiếp tục thẩm định, trình bà Minh phê duyệt, dẫn đến thiệt hại cho Nhà nước 33 tỉ đồng.

Ông Thắng thừa nhận vi phạm nhưng do là cấp dưới nên phải theo chỉ đạo của bà Minh.

Khoảng tháng 1-2018, sau khi Sở KH&ĐT phê duyệt điều chỉnh dự án, ông Thắng được Lê Thị Kim Sang, nhân viên Công ty AIC đến gửi quà Tết là một hộp thuốc và phong bì 50 triệu đồng.

CQĐT xác định hành vi của bà Minh, ông Thắng trái quy định tại Điều 16 Luật đầu tư công và các quy định liên quan, phạm tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo khoản 3 Điều 356 Bộ luật hình sự.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]