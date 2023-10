Cựu giám đốc Sở KH&CN TP.HCM Phan Minh Tân bị tuyên phạt 5 năm tù

Xét xử vắng mặt bị cáo bị truy nã Đối với bị cáo Khuất Duy Vĩnh Long (sinh năm 1952, cựu trưởng phòng Quản lý Công nghệ), trong quá trình chuẩn bị xét xử toà án đã triệu tập bị cáo này tuy nhiên bị cáo không đến làm việc. Qua xác minh tại địa phương và Cục quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an thể hiện bị cáo Long không còn cư trú tại địa phương, đi đâu không rõ. Sau đó, TAND TP.HCM đã có văn bản yêu cầu Cơ quan ANĐT Công an TP.HCM truy nã, hết thời hạn truy nã Công an TP.HCM có văn bản trả lời chưa truy bắt được. Do đó việc xét xử vắng mặt Long là có căn cứ và đúng theo quy định của pháp luật.